 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ermeni öğenci ABD’de satranç turnuvasında zafer kazandı

2019-04-09
Ermenistan 2017 Satraç turnuvasının şampiyonu olan Hovhannes Gabuzyan ABD’de Teksas eyaletinin Rio Grande Valley Üniversitesinde burslu öğrenci olarak eğitim alıyor. Gabuzyan üniversitenin satranç takımına da dahil edildi.

Rio Grande Valley satranç takımı üst üste iknci kez ABD üniversite öğrencileri turnuvasında birinci oldu. Finalde Hovhannes Gabuzyan’ın takımı 2.5:1.5’lik skor avantajıyla 6 kez bu turnuvada şampiyon olan Webster Üniversitesi takımına karşı zafer kazandı.

Bu zaferde Hovhannes Gabuzyan’ın katkısı büyük, çünkü final maçında onun Webster Üniversitesini temsil eden Azerbaycanlı Vasif Durabeyli karşısında kazandığı zafer sayesinde sayesinde Rio Grande Valley takımı birinci olma şansını yakaladı.

ERMENİ HABER AJANSI

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: