Ermeni öğenci ABD’de satranç turnuvasında zafer kazandı

Rio Grande Valley satranç takımı üst üste iknci kez ABD üniversite öğrencileri turnuvasında birinci oldu. Finalde Hovhannes Gabuzyan’ın takımı 2.5:1.5’lik skor avantajıyla 6 kez bu turnuvada şampiyon olan Webster Üniversitesi takımına karşı zafer kazandı.

Bu zaferde Hovhannes Gabuzyan’ın katkısı büyük, çünkü final maçında onun Webster Üniversitesini temsil eden Azerbaycanlı Vasif Durabeyli karşısında kazandığı zafer sayesinde sayesinde Rio Grande Valley takımı birinci olma şansını yakaladı.