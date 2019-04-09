ABD Kongresi’nin 70 üyeleri, Schiff ie Bilirakis’in Ermeni Soykırımı tasarısına destek verdi

Ermenihaber ajansından edinen habere göre, Karar tasarısında, ABD politikasında şu ilkelere yer verilmesi öneriliyor:

1. Ermeni Soykırımı’nın inkarının reddedilmesi

2. ABD hükümeti tarafından Ermeni Soykırımı’nın resmen tanınması ve anılması

3. Modern dünyada benzeri suçların tekrarlanmasının önlenmesi hedefiyle Ermeni Soykırımı konulu eğitimin öneminin farkına varılması.

ABD Ermeni Davası Konseyi’nın İcra Müdürü Aram Hambarian, ABD Kongresi’nin iki partileri tarafından başlatılan bu girişimi memnuniyetle karşılayarak, özellikle ABD vatandaşlarinin gelecek nesillerinin, Ermenilere karşı işlenen bu planlı suç hakkında eğitim yoluyla bilgilendirilmesinin büyük önemini vurguladı.

Karar tasarısı konusuna değinen Adam Schiff, 100’den fazla yıl önce Osmanlı İmparatorluğu tarafındna 1.5 milyon Ermeni’nin canını alan bir soykırım işlendiğini hatırlatarak, bunun sadece geçmişe ait bir veri olmadığını, bugün bile havada asılı bir tehdit niteliği taşıdığını vurguladı.

Schiff, “Bu suçun inkarı, kurtulanlar için bir sonsuz hakaret olmakla birlikte, bir başka halka karşı yeni bir soykırımın işlenme tehlikesini de içerir. Dolayısıyla Kongre tarafından Ermeni Soykırmı’nın bir tarihi gerçek olarak tanınmasının önemi daha da artıyor” ifadelerini kullandı.

Bus Bilirakis ise, soykırımların inkar edilmesi değil, insanlık için bir felaket olduğunun kabul edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Ermeni Soykırımı’nın tanınması, ABD dış politikasında yeni bir cesaret sayfası açacak. ABD’nin, iktidarda olan güçlerin önderliğinde Türkiye tarafından Ermeni Soykırımı’nın inkarının önlenmesinin tam zamanıdır şimdi” şeklimnde konuştu.