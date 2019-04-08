Trump’ın ‘İsrailli’ muamelesi yaptığı ABD’li Yahudilerden sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti üyesi Yahudi Amerikalılarla bir araya geldiği bir buluşmada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu için “Sizin Başbakanınız” ifadesini kullanması tartışma kopardı.

Trump, cumartesi günü Las Vegas’ta Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu’na (RJC) hitabı sırasında “İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımak için Beyaz Saray’da sizin başbakanınızla birlikte durdum” dedi.

Trump, Kongre’deki Demokrat Partililerin radikal gündeminin uygulanmasının İsrail’i tek başına bırakacağını iddia ederken salondakilere yine İsrailli muamelesi yapıp “…yapayalnız açıkta kalırsınız” diye konuştu.

Başka ülkelerde doğup büyüyüp vatandaş olan Yahudilerin Netanyahu’yu başbakanları olarak görmediklerinin farkında gözükmeyen Trump, ABD vatandaşı Yahudileri ABD’liden saymadı ve onlara İsrailli muamelesi yaptı. ABD vatandaşı Yahudilerin Başkanı kendisi olmasına rağmen liderleri İsrail Başbakanı imiş gibi gösterdi. Böylece ABD vatandaşı Yahudileri, ABD’ye değil de İsrail’e sadık pozisyonuna soktu. Tüm bunlar ‘ırkçılık’ ve ‘anti semitizm’ suçlamalarını beraberinde getirdi.

‘İŞGAL DE IRKÇILIK DA HASTALIKTIR’

Daha Trump Golan kararıyla ilgili RJC’ye övünmekteyken ‘Genç Amerikalı Yahudiler’ adlı sivil toplum kuruluşuna bağlı bir grup genç ayağa fırlayıp protesto düzenledi.

Gençler, “Yahudiler, ‘işgal hastalıktır’ demek için burada. Yahudiler, ‘beyaz ırkçılık’ hastalıktır demek için burada” diye bağırdı.

Trump konuşmasına ara verirken salondaki çoğunluğun tepki gösterdiği Yahudi gençler İbranice “Bu dünyayı sevgiyle inşa edeceğiz” anlamına gelen “Olam Chesed Yibaneh” sloganını attı.

‘MODERN ZAMANLARIN FİRAVUNU’

Genç Amerikalı Yahudiler’den yapılan yazılı açıklamada da şöyle denildi:

“Trump, modern zamanın Firavun’udur. Toplumumuza işgal ve beyaz ırkçılık hastalıklarını reddetmesi çağrısında bulunuyoruz… RJC’nin Trump ile Netanyahu’yu desteklemesi, Yahudi ahlak geleneğine aykırı, Trump ile Netanyahu’nun ırkçı ve şiddet yanlısı gündemine siyasi kılıf uydurması, dünyayı ve Yahudi toplumunu tehlikeye düşürüyor.”

‘SAYIN BAŞKAN’

Etkinliğin bitmesinin ardından ABD’nin önde gelen iki Yahudi kuruluşundan doğrudan Trump’ın “sizin başbakanınız Netanyahu” sözüne kınama geldi. İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (ADL) CEO’su Jonathan Greenblatt pazar günü şunu yazdı:

“Sayın Başkan, kelimeler önemlidir. Tüm seçilmiş yetkililer gibi sizin de insanların Yahudilerin sadık Amerikalılar olmadıklarına inanmalarına yol açabilecek dilden kaçınmanız kritik önemdedir.”

Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) de “Sayın Başkan, İsrail Başbakanı kendi ülkesinin lideridir, bizim değil. İster sağlam dostlardan isterse en sert tenkitçilerden gelsin bunun aksi açıklamalar sadece bağnazlığı beslemeye yarar” paylaşımını yaptı.

​İsrail Politika Forumu Michael Koplow, Trump’ın sözlerini Demokrat Parti’nin Kongre’deki genç yıldızlarından Ilhan Omar’ın anti semitizm tartışması yaratan sözleriyle kıyasladı:

“Tıpkı Demokrat Parti’nin Kongre’deki bazı kadın üyeleri gibi Başkan Trump da Amerikalı Yahudilerin asli bağlılıklarının İsrail’e olduğuna inanıyor ve bunu açıkça söylüyor. Bunu suçlayıcı şekilde de değil de hayranlık duyar şekilde söylemesi durumu düzeltmiyor.”

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