Roma İmparatoru’nun sütunları ayağa kaldırılcak

Yatağan Kaymakamlığı’nca hazırlanan ve eş finansmanı Yatağan Termik Enerji Üretim (YTEÜ) A.Ş. olan proje, Güney Ege Kalkınma Ajansı’na (GEKA) sunuldu. GEKA tarafından kültür turizmine büyük katkı sağlayacak olan çalışmaya 2 milyon 480 bin lira hibe desteği verildi. Mayıs ayında başlayacak olan çalışmalarda Kuzey Şehir Kapısı’nın bir bölümü restore edilecek ve meydanda bulunan 6 sütun ayağa kaldırılacak.

6 sütun ayağa kaldırılacak.

Restorasyonu yapılacak

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Kuzey Şehir Kapısı’nın M.S. 139 depreminde yıkıldığını belirterek, şöyle açıklamada bulundu:

“Depremden sonra Roma İmparatoru Antoninus Pius verdiği parayla kapı, çeşme ve meydan düzenlendi. Biz şimdi kapının bir bölümü ile meydanın sütunlarının restorasyonunu yapacağız. Bu sütunların bir tanesi yaklaşık 10 metre yüksekliğinde. Bunlar döneminin önemli eserleri. Anadolu’da bu şekilde büyük ve iki girişli, arasında çeşmesi olan kapı bilinmiyor. Kente gelenler şimdilik toplam 6 sütunu ayakta görebilecek. Daha sonra bunlar 8 sütun olacak. Çalışmada en az bir, bazen iki vinç kullanılacak. Malzemesinin yüzde 90’ı var. Bulunan parçalar kullanılıp, eksik olan kısımlar tamamlanacak.”

