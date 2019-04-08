Kirkor Sahakoğlu ‘Passion’ ile Millî Reasürans Sanat Galerisi’nde

Kirkor Sahakoğlu’nun Millî Reasürans Sanat Galerisi için hazırladığı ‘Passion’ sergisi 11 Nisan – 27 Mayıs 2019 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Sergi için hazırlanan kitabın metinleri Emre Zeytinoğlu ve Şebnem İşigüzel tarafından kaleme alındı.

Millî Reasürans Sanat Galerisi, Kirkor Sahakoğlu’nun ‘Passion’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapacak. Sahakoğlu’nun son dönem çalışmaları arasında yer alan elliyi aşkın yapıtı, 11 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında görülebilecek.

Bir önceki sergisinde Adorno’nun “hakikatin yalan, yalanın hakikat gibi göründüğü dönemeçteyiz şimdi” sözünden yola çıkan ve ‘Utopia’sını gerçekleştiren Kirkor Sahakoğlu, yeni sergisinde Schönberg’in “derine, derine, daha derine…” sözünü anımsatırcasına haz ve tutku kavramlarından yola çıkıyor, dışa vurduğu bu kez “’Passion’” oluyor.

“RUHUN GERÇEK SAHİBİ TUTKU”

Sahakoğlu, tutkunun “ruhun gerçek sahibi” olduğunu ileri sürüyor: “Bir ‘şey’e tarifsiz duygularla bağlı olmanın, o ‘şey’i yaratmayla ne çok ilgisi vardır aslında…Çünkü tutku, narsisttir biraz da… Yaşama tutkuyla bağlananlar çoğunluğun gittiği yoldan gitmez, az kullanılanı seçerler. O da yoksa yeni bir yol açarlar kendilerine…”

Emre Zeytinoğlu, sergi katalogunda yer alan yazısında ise şöyle söylüyor: “Bu sergi ‘tutku’ kavramı ile ilgili… Burada görülecek şey, ilk bakışta karşımıza çıkan birtakım yüzeyler, birtakım renkler ya da birtakım kompozisyonlar değildir. Onların ‘derininde, derininde, daha derininde’ yatan bir ‘ben’in tutkuyla açığa çıkartılma isteğidir.”

Sergi açılışı: 11 Nisan 2019 Perşembe, saat 18.00

Kirkor Sahakoğlu hakkında:

İstanbul doğumlu olan Kirkor Sahakoğlu, Getronagan Lisesi’nin ardından Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Reklam Grafiği Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Milano’da Istituto Europeo Di Design’da master’ını tamamladı. Domus Academy’de bir süre eğitim aldı ve atölyelere katıldı.

1985 yılından itibaren Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarında sanat yönetmenliği ve yaratıcı yönetmenlik yaptı. Ardından kendi ajansını kurdu. Markalaşma sürecinde pek çok kuruma ve ürüne destek verdi. 2010 yılından bu yana serbest çalışan, ajanslara ve kuruluşlara danışmanlık yapan Sahakoğlu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü’nde de ders veriyor. Ayrıca çeşitli üniversitelerde seminerler ve atölyeler düzenliyor.

Kirkor Sahakoğlu 2013 yılında Tütün Deposu’nda “Dildilian Kardeşlerin objektifinden Bir Ermeni Ailesinin Yitik Geçmişine Tanıklıklar 1872-1923” adlı serginin küratörlüğünü üstlendi. Çeşitli sergilerde çalışmaları yer alan sanatçı,2015 yılında Tütün Deposu’nda “EKSİK” isimli ilk kişisel sergisini açtı. İkinci kişisel sergisi “Utopia”yı ise 2017 yılında Galata Rum Okulu salonlarında gerçekleştirdi.

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