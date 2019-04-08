Kıbrıs Parlamentosu, Ermenistan-AB Anlaşmasını en kısa sürede onaylayacak

Parlamento Basın Servisinden verilen bilgiye göre, Ararat Mirzoyan, Kıbrıs’ın Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve kınayan Avrupa’da ilk, dünyada ise ikinci ülke olduğunu belirtti.
Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu ise, oy birliğiyle Osmanlı İmparatorluğu’nda Pontus Rumlara ve Süryanilere karşı işlnemiş olan soykırımı kınayan bir bildiri kabul etmiştir.
Ermenistan Parlamentosu Başkanı, kısa bir süre içinde Kıbrıs Parlamentosu tarafından Ermenistan-AB Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması’nın onaylanmasının önemini vurguladı.
Kıbrıs Parlamentosu Başkanı, Ermenistan-AB Anlaşmasının geçen hafta yasama organına gönderildiğini ve kısa bir süre içinde onaylanacağına dair güvence verdiğini belirtti.
Buluşmaya katılanlar ayrıca Kıbrıs-Ermenistan-Yunanistan Parlamento işbirliğinin üçlü bir formatı oluşturma önerisini de tartıştılar.
Ermenistan Kamu Radyosu
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