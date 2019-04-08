Katolik dünyasının gururu: Rahibe Cristina

Reha Erus

Önce “İtalya’nın Sesi” yarışmasını kazandı, şimdi “Ünlülerle Dans” ta iddialı.

Birkaç yıl önce İtalya’da düzenlenen “İtalya’nın Sesi” yarışmasına Vatikan’ın özel izni ile katılan ve uzak ara birinci olan Sicilya Adası doğumlu rahibe Cristina Scuccia şimdi “Ünlülerle Dans” yarışmasında mücadele ediyor.

1988 doğumlu rahibe Cristina rahibe okulunu bitirdikten sonra Kutsal Aile kilisesine bağlanmış, güzel sesi ile dini bir ses yarışması olan “Good News Festivali” ne katılarak birinci olmuştu.

Kilise korosunda solist olarak ta yer alan rahibe Cristina’ya “İtalya’nın Sesi” yarışmasından teklif gelmiş, Vatikan’dan gelen izinle katıldığı TV şöleninde uzak ara birinci gelerek “Universal Music” plak şirketi ile sözleşme imzalamış, şöhreti kendisine Fransa ve İngiltere kapılarını açarak “Altın Plak” ödülüne layık görülmüştü.

Papa Francesco tarafından da desteklenen ve ekranlardan izlenen rahibe Cristina’ya bu kez “Ünlülerle Dans” yarışması için teklif gelmiş, yine Vatikan’ın izni ile 30 Mart’ta ekranlara çıkmış güzel bir performans göstermişti.

Yeni sezonda “Ünlülerle Dans” yarışmasına renk getiren rahibe Cristina için dini inançlılar “Onun yeri kilise, dans etmek ne demek!” diyerek tepki gösterirken genç nesil kendisine coşku ile sosyal medyadan büyük destek vermekte.

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