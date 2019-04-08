Episkopos Sahak Maşalyan, Surp Vartan Kilisesi’nde Avedman Yortusu Surp Badarak törenini yönetti ve vaaz verdi

HyeTert – Amerika Doğu Yakası Ermenileri ruhani lideri sayın Üst Rahip Daniel Fındıkyan’in davetiyle kırk kadar her seviyeden din adamına yönelik, ruhani hayat konusunda bir dizi konuşmalar yapmak ve bir nevi ruhani kamp niteliği taşıyan çalışmalara önderlik etmek üzere New York şehrinde bulunan Episkopos Sahak Maşalyan, Surp Vartan Kilisesi’nde Avedman Yortusu Surp Badarak törenini yönetti ve vaaz verdi..





Episkopos Sahak Maşalyan Istanbul’a 11 Nisan 2019 tarihinde dönecektir.

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