Elazığ’da 1500 yıllık tarihi Surp Kevork Ermeni Manastırı kaderine terk edildi

Ermenihaber ajansı tarafından aktarılan habere göre, Elazığ (tarihi Kharberd) Şahinkaya köyü sınırları içerisinde bulunan ve 6. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Surp Kevork Ermeni Manastırı adeta kaderine terk edildi.
Elazığ Belediyesi sorumluluk alanında bulunan tarihi yapı bir taraftan doğayla mücadele ederken diğer yandan da son yıllarda define avcılarının da ağır tahribiyle karşı karşıya kaldı.
Uzmanlar, 1500 yıllık bir geçmişe sahip tarihi Ermeni manastırın gerekli restorasyon çalışmaları yapılarak turizme kazandırılmasını istiyor.
Bu tür tarihi yapıların gerekli bakım ve restorasyon çalışmalarının yapılıp turizme kazandırılması gerektiğini vurgulayan Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yüksel Aslantaş; “Orası bir Ermeni kilisesi, her ne kadar artık ilimizde Ermeniler yaşamasa da turizme kazandırılmasında fayda var. Müze olarak, arkeolojik park olarak kullanılabilir. Harput’ta(Kharberd) Kızıl kilise de yapılması planlanan restore çalışmalarının benzerini de burada yapabilir. Şehirler artık turizm anlamında kültür, yemek, müzik satıyorlar. Kilisenin bulunduğu yer itibariyle köy olarak geçse de Çayda Çıra mahallesiyle iç içe geçmiş durumda. Gerekli çalışmalar yapılıp turizme kazandırılırsa ilimiz ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Ermenistan Kamu Radyosu
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