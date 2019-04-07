Hatay’da Din Ve İnanış

Burak Şefkat

Memleketimize son anda katılmış ve kendinden pek çok söz ettiren bir şehir; Hatay. Yoksa Antakya mı demeliydik. Mutlaka kulağınıza Hatay’da çok farklı yemeklerin, adet ve geleneklerin olduğu bilgisi çalınmıştır. Evet, doğru duymuşsunuz. Bunun temel nedeni Hatay’ın tarih boyunca bünyesinde pek çok dini ve inanışı barındırmış olmasıdır ki günümüzde de Hatay aynı şekilde farklılıklarıyla yaşanmaktadır. Hatay’da çoğunluk Müslüman olmakla birlikte ortalama %20 Hristiyan ve %10 Musevi bulunmaktadır. Bu %30’luk bir rakam sosyal anlamda kesinlikle azımsanamayacak bir kitledir. Hatay’da din ve inanış bu yönüyle oldukça çeşitlilik göstermektedir.

Eğer Hatay gibi bir yerde yaşıyorsanız camiden çıkan Müslümanlar ile havradan çıkan Museviler aynı yerde oturup sohbet ettiğini görmeniz çokta şaşırtıcı değil. Bir evde otururken bir yandan cami sesi duyarsınız bir yandan da kiliseden çan sesleri kulağınıza gelir. Ve Hatay’da herkes bu durumu gayet normal karşılar. Sadece normal karşılanmaz bu kadar zaman bir arada tutan hoşgörü ile karşılanır.

Farklı Din Ve İnanışın Hatay’a Katkıları Nelerdir?

Hatay’da din ve inanış konusundaki çeşitliliin elbette şehirdeki birçok konuda yansıması olmuştur. Bu kadar insan bir arada hoşgörü ve anlaşma ile yaşamaktadır. E hal böyle olunca bir şenlik, kutlama veya üzüntü anlarında hep beraber olunca kültür karışmaları kaçınılmazlaşıyor. Hatay’da yaşıyorsanız eğer mutlaka tanıdığınız farklı kültür veya dinden insan olacaktır. Tabi ki çok farklı isimlere de alışmalısınız. Bunun yanında Hatay da bulunuyorsanız birçok lezzetli yemek keşfedeceksinizdir. Ve tarihi yapılar, binalar, mağaralar gibi turist akınına uğrayacak kadar önemli yapıtlarda mevcuttur.

Hatay-Din-Turizm Üçlüsü

Neredeyse birçok dinde hac görevi bulunmaktadır. Dünyadaki en büyük üç semavi din olan Musevilik, Hristiyanlık, ve Müslümanlık inançlarında da hac görevi vardır. Hatay; Hristiyanlar için Kudüs’ten sonra 2. Patrikliktir. Aziz Petrus yani ilk Papa tarafından kurulduğu için önemi ayrıdır. Müslümanlar için pek din âlimin tarafından bahsedilen üzerine fetihler düzenlenen bir şehirdir. Museviler tarafından Hatay özellikle Musevi Sinegog Havrası büyük bayram ve törenlerde toplanış yeridir. Birçok din ve inanç olunca ve pek çok medeniyet yerleşimde bulunmuş olunca Hatay’da dini ayin yapılacak yer, cami, manastır, havza, kilise gibi kültürel yapı mirası bulunmaktadır. Dünya’nın birçok yerinden insanlar Hatay’da din ve inanış farklılığını görmek ve bilmek için şehrimize ziyarette bulunmaktadırlar.

https://hasgazete.com/hatayda-din-ve-inanis-3492/

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