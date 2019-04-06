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Kim Kardashian çocuğuna Ermeni adı arıyor

2019-04-06

Taşıyıcı anneden dördüncü çocuğunun dünyaya gelmesini bekleyen Kim Kardashian, yeni doğacak çocuğuna Ermeni adı verecek.

Taşıyıcı anneden dördüncü çocuğunun dünyaya gelmesini bekleyen Kim Kardashian, bebeğine vereceği ismi netleştirmeye çalışıyor. 38 yaşındaki Ermeni asıllı Amerikalı reality şov yıldızı, mayıs ayında doğacak bebeği için Ermeni adı aradığını açıkladı.15

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E! adlı magazin sitesine konuşan Kardashian, rap şarkıcısı eşi Kanye West ile birlikte yeni doğacak erkek bebeklerine yaygın olarak kullanılan bir Ermeni ismi seçeceklerini belirtti.25

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Ermeni Ulusal İstatistik Hizmetleri’ne göre, Ermenistan’da erkek bebeklere en çok verilen isimler Davit, Narek, Gor, Hayk, Alex, Erik, Arman, Samvel, Tigran ve Aram. Kardashian’ın bu isimlerden birini seçip seçmeyeceği bilinmiyor.35

Kim Kardashian çocuğuna Ermeni adı arıyor - Sayfa 4

Kardashian, önceki üç çocuğuna North, Saint ve Chicago adlarını verdi. Sağlık sorunları nedeniyle hamile kalması riskli olan Kardashian üçüncü çocuğu için de taşıyıcı anne yöntemine başvurmuştu.45

Kim Kardashian çocuğuna Ermeni adı arıyor - Sayfa 5

Kardashian ve West çiftinin 5 yaşında North adında bir kızı, 3 yaşında Saint adında bir oğlu ve bir yaşında Chicago adında bir kızı daha bulunuyor.

https://www.internethaber.com/kim-kardashian-cocuguna-ermeni-adi-ariyor-foto-galerisi-2012881.htm?page=5

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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