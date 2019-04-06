Her güne bir şehir: Elazığ

Özge EBECEK

Doğu Anadolu’nun incisi olarak adlandırılan Elazığ; gerek tarihî yapıları gerekse muhteşem doğası ile misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmaktadır. Tarihin her döneminde önemli bir yerleşim yeri olan Elazığ kültürel zenginliğe sahip şehirlerimizden biridir. Medreseleri, camileri, kaplıcaları, türbeleri ile öne çıkan Elazığ son yıllarda turizm açısından gelişme göstermiştir. Halk oyunları, gelenek ve görenekleri, yöresel lezzetleriyle Elazığ seyahatseverleri beklemektedir.

Elazığ Gezilecek Yerler

Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat bölümünde yer alan Elazığ sadece yazın değil kışın da misafirlerine eşsiz güzellikler sunmaktadır. Elazığ gezinize tarihî yapıları gezerek başlamanızı öneririz. Merkezde yer alan Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Elazığ tarihini yakından incelemek isteyenler için önemli bir noktadır. Şehrin simgesi olan Harput Kalesi Elazığ geziniz sırasında mutlaka görmeniz gereken tarihi bir yapıdır. Meryem Ana Kilisesi Anadolu’nun en eski mabetlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Doğa harikası olan Buzluk Mağarası her yıl binlerce turisti ağırlarken Keban Baraj Gölü özellikle yaz aylarında sıkça ziyaret edilen bir yerdir. Dünyanın en genç şelalesi olarak bilinen Çırçır Şelalesi ve eşsiz güzellikteki Hazar Gölü Elazığ’da uğrayabileceğiniz yerler arasındadır. Hazarbaba Kayak Merkezi kışın kayakseverleri ağırlarken yamaç paraşütü ve trekking yapmak isteyenlerin de uğrak noktasıdır. Golan Kaplıcaları her yıl tedavi amaçlı yüzlerce kişinin tercihi olmaktadır. Listede adı geçen yerlerle ilgili bilgiler aşağıda mevcuttur.

Elazığ şehrinde bir çok konaklama seçeneği var. Bunlardan en çok tavise edilenleri Ramada Elazığ, Doubletree By Hilton Elazığ, Marathon Hotel. Şehir merkezine yakın konaklamayı tercih etmek isterseniz Elazığ Mavi Göl Otel, Ramada Elazığ, Marathon Hotel. gibi otelleri tercih edebilir ya da en yüksek indirime sahip olanları mereak ediyorsanız Doubletree By Hilton Elazığ, Dedeman Park Elazığ Hotel, Marathon Hotel tesislerini incelebilirsiniz. Bir de Tatilsepeti.com’un Elazığ aramalarında ara sıra güzel indirimli fırsat otelleri oluyor. Onları da bu linkten takip edebilirsiniz.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde Keban Barajı’nın altında kalan yerleşkelerdeki kazı çalışmalarında çıkarılan tarihî eserler ve milattan önceki dönemlere ait kalıntılar, gümüşler, bakırlar, halı, kilim ve benzeri eşyalar sergilenmektedir. Ülkemizin en önemli müzelerinin başında gelen Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi; Arkeolojik Eserler ve Sikke Salonu, Etnografya Salonu, Halı ve Kilim Galerisi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Müzede Hurri, Hitit, Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eser sergilenmektedir ve 31.435 adet kayıtlı eser bulunmaktadır. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’ni pazartesi günü dışında her gün 08.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

Harput Kalesi

Harput Tepesi’nde bulunan Harput Kalesi hem Elazığ’a hâkim konumu hem de tarihî dokusuyla Elazığ’da görülmesi gereken en önemli yapılarının başında gelmektedir. MÖ 8. yüzyıla kadar dayanan tarihiyle Urartular tarafından yapıldığı tahmin edilen Harput Kalesi tüm şehri ayaklarınızın altına sermektedir. Burç ve surları hala ayakta olan kaleye zamanla basamaklar, odalar ve gizli geçitler eklenmiştir. Harput Kalesi’nde rivayete göre harcın hazırlanmasında su yerine süt kullanılmıştır. Bu yüzden Harput Kalesi’ne Süt Kalesi de denilmektedir. İç kale ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşan Harput Kalesi’nde yapılan kazı çalışmalarında elde edilen eserler ve kalıntılar Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir.

Buzluk Mağarası

Diğer adı “Buzluk Taşı” olan Buzluk Mağarası Elazığ’ın 11 kilometre dışında, Harput Antik Kenti’nde yer almaktadır. Elazığ’ın tarihî dokusuyla en etkileyici doğa ve turizm harikası yerlerinden biridir. Buzluk Mağarası’nın 150 – 200 metre derinliği sahip olduğu tahmin edilmektedir. Mağarada yer altı hava akımı olduğundan yazın en sıcak günlerinde bile doğal olarak buz oluşurken kış aylarında ise sıcak hava oluşmaktadır. Bu durum mağaraya önemli özellik katmakla birlikte dünyada bu özelliğe sahip mağaraların sayısı oldukça azdır. Eski dönemlerde insanların yaz aylarında oluşan buzları toplayıp satarak geçimini sağladığı tahmin edilmektedir. 1990 yılında doğal yapısına sadık kalınarak basamakları ve aydınlatılması yapılan Buzluk Mağarası Elazığ’ın en çok turist çeken yerlerinin başında gelmektedir.

Keban Baraj Gölü

Atatürk Barajı’nın gölünden sonra Türkiye’nin en büyük ikinci yapay gölü olan Keban Baraj Gölü 675 kilometrekarelik alana sahiptir. Keban Barajı’nın yapılmasıyla Keban Baraj Gölü oluşmuştur. Elazığ doğal yapısıyla avcılık için elverişli ortama sahiptir. Elazığ’da kara avcılığının yanı sıra su avcılığı ve balık üretimi de yapılmaktadır. Keban Barajı ve Hazar Gölü’nde başta turna, küpeli ve aynalı sazan olmak üzere 20’den fazla balık türü yaşamaktadır.

Amatör olta balıkçığının yanı sıra Keban Baraj Gölü’nde elektrik üretimi de yapılmaktadır. Enerji açısından ülkemizin ilk büyük yatırımı olan Keban Baraj Gölü’nün yapımına 1965 yılında başlanmıştır. Faaliyet gösterdiği ilk yıllar ülkemizde üretilen enerjinin %20’sini karşılarken şu an tüketilen elektriğin %8’ini karşılamaktadır. Keban Barajı Türk mühendislerin yaptığı ilk dev barajdır. Elazığ’a 45 kilometre mesafede bulunan Keban Baraj Gölü’nden Elazığ’ın Ağın ve Tunceli’nin Pertek ve Çemişgezek ilçelerine feribotla geçiş yapılabilmektedir. Baraj Gölü’nün çevresinde mesire yerleri bulunmaktadır.

Çırçır Şelalesi

Elazığ şehrine yolunuz düştüğünde uğramanızı önerdiğimiz bir diğer doğal güzellik Çırçır Şelalesi’dir. Keban Barajı kurulduktan sonra oluşan Çırçır Şelalesi dünyanın en genç şelalesi olarak bilinmektedir. Keban Barajı’ndan akan sular 3 kilometre sonra Çırçır Şelalesi’nden aşağı dökülmekte ve ortaya harika bir manzara çıkmaktadır. Elazığ’ın gizli cenneti olarak bilinen Çırçır Şelalesi özellikle yaz aylarında ferahlamak için en çok tercih edilen yerlerden biridir. Doğa ile baş başa bir gün geçirmek için Keban ilçesindeki bu doğa harikasına uğramanızı tavsiye ederiz. Temiz havasıyla, geniş bahçesiyle, gürül gürül akan suyuyla içinizi ferahlatan Çırçır Şelalesi civarında yer alan alabalık tesisleriyle midenize de şölen sunmaktadır.

Hazarbaba Kayak Merkezi

Elazığ kış mevsiminde de ziyaretçilerine unutulmaz manzaralar sunmaktadır. Elazığ’da kış turizmi denince ilk akla gelen yer şehir merkezine 30 kilometre mesafedeki Hazarbaba Dağı’nda bulunan Hazarbaba Kayak Merkezi’dir. Nefis Hazar Gölü manzarasına karşı keyfi yapmak için özellikle civar illerden yüzlerce kişi Hazarbaba Kayak Merkezi’ne gelmektedir. Kayak merkezi kayak sporuna elverişli pisti ve telesiyeji ile Elazığ’ın kış turizmine canlılık katmaktadır. Dilerseniz kendi kayak malzemelerinizi getirebilir ya da buradan kayak takımı kiralayarak eğlenceli anların tadını çıkartabilirsiniz. Kar motoru ile etrafı gezebilir, kayak ya da snowboard yapmayı bilmiyorsanız özel eğitmenler eşliğinde ders alabilirsiniz. Hazarbaba Kayak Merkezi’nde yer alan Mavigöl Otel’de konaklayarak keyifli bir kış tatili geçirebilirsiniz.

Hazar Gölü

Bahar ve yaz aylarında Elazığ civarında görülmesi gereken en güzel yerlerden biri hiç şüphesiz Hazar Gölü’dür. İl merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Hazar Gölü’nün güneyinde Hazarbaba Dağı bulunur ve tektonik bir göldür. 22 kilometre uzunluğundaki Hazar Gölü Elazığ’ın eşsiz güzelliğe sahip turizm harikalarından biridir. Yaz boyunca sıcaktan bunalanların uğrak noktası olan Hazar Gölü, plajıyla Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan bir görünüme sahiptir. Çevresinde dinlenme tesislerinin yanı sıra kamp alanları da bulunan Hazar Gölü’nde doğanın tadını çıkartabilir, yaz akşamlarında çadırınızda cırcır böceklerinin eşliğinde yıldızları seyredebilirsiniz. Hazar Gölü’nde aynı zamanda su sporlarını deneyebilir, paraşütle atlayış yaparak adrenalin dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Harput Ulu Camii

Anadolu’nun en eski camilerinden biri olarak bilinen Ulu Camii; Harput ilçesinde yer almaktadır. Elazığ’da görülmesi gereken tarihi yapılardan biri olan Harput Ulu Camii 1157 tarihinde Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilmiştir. Caminin kimin tarafından yapıldığı ise bilinmemektedir. İç avlu, iç cami ve son cemaat yeri olarak üç bölümden oluşan cami günümüzde ibadete açıktır. Caminin minaresi eğik durduğu için hakkında farklı rivayetler vardır. Kimilerine göre özellikle eğri inşa edildiği söylenmekle birlikte kimi kaynaklar ise depremler sonrası minarenin eğilmeye başladığına yer vermektedir. Ulu Camii’nin abanoz ağacından yapılan minberi ahşap oymacılık sanatının en güzel örneklerinden biridir. Caminin bu nadide eseri Harput Kurşunlu Camii’ye taşınmıştır.

Meryem Ana Kilisesi

Elazığ’da görülmesi gereken tarihî yapılardan bir diğeri Yakubi Kilisesi ve Kızıl Kilise olarak da bilinen Meryem Ana Kilisesi’dir. Anadolu’nun en eski mabetlerinden biri olan kilise 1.800 yıllık köklü bir geçmişe sahiptir. Harput Kalesi’nin doğusunda yer alan kilise adeta kalenin kayalıklarına gömülmüş vaziyettedir. MS 179 tarihinde inşa edildiği tahmin edilen Meryem Ana Kilisesi’nin ilk başlarda putperestlerin putlarını saklama amacıyla inşa edildiği sonrasında ise Yakubi Hristiyanlarının kiliseye çevirdiği tahmin edilmektedir. Çeşitli onarımlardan geçerek günümüze gelmeyi başaran kilise sadece ülkemizin değil dünyaca ünlü kültürel bir mirastır. Sinir hastalıklarına ve kadın hastalıklarına şifa verdiğine inanılan kilise mucizevi kilise olarak da bilinmektedir.

Golan Kaplıcaları

Elazığ sadece doğal ve tarihi güzellikleri ile değil şifalı suları ile de oldukça meşhur illerimizden biridir. Karakoçan ilçesine 18 kilometre mesafede bulunan Golan Kaplıcaları her yıl yüzlerce kişinin ziyaret ettiği şifalı suları ile ünlü bir yerdir. Başta romatizma, iç hastalıkları, kadın hastalıkları olmak üzere cilt hastalıklarına ve hemoroit sorunlarına da iyi geldiğine inanılmaktadır. Türkiye’nin gözde termal turizm merkezlerinden biri olan Golan Kaplıcaları Tunceli – Elazığ sınırını oluşturan Peri Nehri üzerinde bulunmaktadır. Çevresindeki doğal güzellikler içerisinde tam bir huzur ve şifa bulma yeri olan Golan Kaplıcaları Elazığ’ın ekonomisine de katkıda bulunmaktadır.

http://www.trakyagazetesi.com.tr/her-gune-bir-sehir-elazig-makale,2820.html

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