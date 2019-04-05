Uzunköprü’nün Kültür Envanteri Oluşturuldu

Bugün gerçekleştirilecek olan belediye başkanlığı devir teslim töreni ile 10 yıllık belediye başkanlığı dönemi son bulacak olan Enis İşbilen belediye başkanı olarak son açıklamasında ilçemizin arkeolojik kültür envanterinin çıkarıldığını müjdeledi. 53 köy ve 1 belde’de 24 ay süren çalışmalarda 365 noktada çalışma yapıldığını ve 60.000 km yol kat edildiğini belirten Enis İşbilen konu hakkında yaptığı […]

Bugün gerçekleştirilecek olan belediye başkanlığı devir teslim töreni ile 10 yıllık belediye başkanlığı dönemi son bulacak olan Enis İşbilen belediye başkanı olarak son açıklamasında ilçemizin arkeolojik kültür envanterinin çıkarıldığını müjdeledi.

53 köy ve 1 belde’de 24 ay süren çalışmalarda 365 noktada çalışma yapıldığını ve 60.000 km yol kat edildiğini belirten Enis İşbilen konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Uzunköprü ilçesi Arkeolojik Kültür Envateri adlı yüzey araştırması çalışması Trakya Bölgesi’nin, ihmal edilmiş bir coğrafi alanının araştırma eksikliğini kapatmak ve ilçemiz köylerinin geçmişten günümüze kadar tüm yerleşim tarihini araştırmak için gerçekleştirdiğimiz bir tez çalışmasıdır.

Uzunköprü ilçe merkezinin bir kısmının yanı sıra 53 köy ile 1 beldeyi kapsayan bu yaya yüzey araştırması toplamda 24 ay sürmüştür.

20 aylık kısmı arazide gerçekleştirilmiş ve hususi araç ile 60.000 km yol kat edilmiştir. Arazi çalışmaları sırasında 365 noktada mevki taraması yapılmış ve 142 kültür varlığına ilişkin bulgulara rastlanılmıştır.

Bu kültür varlıklarından 35 tanesinin (2 kale yerleşimi, 28 Tümülüs, 1 mezarlık alanı, 2 çeşme, 1 kilise ve 1 cami türbe) daha önceden tescili yapılmıştır. Tescili olmayan ve bölge tarihine ışık tutabilecek yeni 107 tane (50 yerleşim yeri 34 tümülüs, 15 mezarlık, 3 köprü ve 1 demiryolu köprü ayakları 1 çeşme, 1 yazıt, 1 kadie ve 1 dikilitaş) kültür varlığı tespit edilmiştir.”

http://www.uzunkoprugazetesi.com.tr/uzunkoprunun-kultur-envanteri-olusturuldu.html





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