Tarrant 50 kez cinayetten yargılanacak

Yeni Zelanda’da 50 Müslümanı katleden Hristiyan terörist, 50 ayrı cinayet ve 39 cinayet teşebbüsünden yargılanacak. Tarrant’ın bugünkü duruşmaya video konferansla katılması bekleniyor.

Yeni Zelanda’da iki camide katliam yapan Hristiyan terörist, 50 ayrı cinayetten ve 39 kez de cinayete teşebbüs etmekten yargılanacak.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 50 kişiyi katleden, 39 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant’ın 50 ayrı cinayetten ve 39 kez de cinayete teşebbüs etmekten yargılanacağı açıklandı. Yeni Zelanda Polisinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Christchurch Yüksek Mahkemesinde düzenlenmesi beklenen duruşmada terör saldırasından tutuklanan terörist Brenton Tarrant’ın, 50 cinayet ve 39 cinayet girişimi için ayrı ayrı suçlanacağı ifade edildi.

Ülkenin en yüksek güvenlikli Auckland Hapishanesi’ndeki tek kişilik hücresinde tutulan terörist Brenton Tarrant’ın, bugünkü 2. duruşmaya kamera bağlantısıyla katılması bekleniyor.

Avukat istememişti

Christchurch Yüksek Mahkemesinde kısa sürmesi beklenen duruşmada herhangi bir savunma veya karar alınmayacak, daha önce avukat istemediğini açıklayan teröriste avukat isteyip istemediğinin sorulması ve varsa idari prosedürlerin görüşülmesi gündeme gelecek.

Öte yandan, duruşma sırasında medya mensupları salona girebilecek ancak ses, görüntü ve fotoğraf çekilmesi mahkeme hakimi tarafından yasaklandı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/tarrant-50-kez-cinayetten-yargilanacak-693240.html

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