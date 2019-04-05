Risale-i Nur’un ahireti ispat etmesini dinleyen Papaz’ın tepkisi Kaynak: Risale-i Nur’un ahireti ispat etmesini dinleyen Papaz’ın tepkisi

İngiltere’de düzenlenen cami ziyaret gününde çok ilginç anlar yaşandı

Hayrat Vakfı İngiltere temsilciliği İngiltere’nin Southampton şehrinde #VisitMyMosqueDay (Cami Ziyareti Günü)münasebetiyle gayri Müslimlere İslamiyeti ve Müslümanları tanıtma çalışması yaptı.

Üniversite, farklı hastanelerin sağlık personeli, bölgedeki Hristiyanların, kilise papazlarının ve yerel İngiliz halkının katıldığı program Kur’ân tilavetiyle başladı.

İmanın esasları, İslamın şartları, İslam ve Bilim, İslam’da Kadın hakları, İngiltere’de İslam gibi konuların sergilendiği faaliyette, katılımcılar gelecek sene aynı programın tekrar yapılmasını istedi. Programdan notlar şöyle:

Papazlar ile Risale-i Nur Dersi

Southampton Katolik Kilisesi’nden gelen din adamlarına Risale-i Nur’un üslubuyla Ahiretin Varlığı dersi yapıldı. Hakikatlerin paylaşılmasının ardından, Aziz Edmund Kilisesi Papazı, şöyle dedi: “Ben papazım ve ahirete inanıyorum. Öldükten sonra dirilmeye inanıyorum. Fakat bu deliller ve hakikatler papaz olmama rağmen benim bile ahirete olan inancımı artırdı.Sizlerle tekrar görüşmek isteriz.”

Profesörler ve Müslümanlar

Birmingham Üniversitesi’nde dini bilimlerde ders vermiş olan, Prof. Francis Davis ve arkadaşlarıyla yapılan uzun bir sohbette de İslamiyete dair sorulara cevap verildi. “Medyada gösterildiği gibi olmadığını gördük”dediler.

Hristiyan Bilim Adamı ve Medresetüzzehra

Christian Research araştırma kurumundan gelen bir araştırmacı, İslamiyet ve Bilim sunumundan sonra, imamların eğitimiyle ilgili sorduğu soruda hem Islamiyetin hem de modern bilimin beraber okutulduğu bir model olup olmadığını sordu.

Hristiyanlıkta sorgulamanın ve İncil’deki hakikatlerin sorgusunun yapılmadığı İslamiyetin bu hususta nasıl bir tavrı olduğunu sordu.

Birinci sorusuna cevap olarak, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Medresetüzzehra Üniversitesi projesini anlattık. Klasik pek çok İslam âliminin Ingilizce polymath denilen yani bir kişinin farklı alanlarda uzmanlıklarının olduğu ve İslamın ilim ve bilime fıtri olarak açık olduğunu söyledik. Geçmişte bunun böyle olduğunu, Avrupa’nın aydınlanma sürecinde Müslüman bilim adamlarınınetkili olduğu kendilerine anlatıldı.

İkinci sualine de, İslamiyette tahkikin ehemmiyetinedair bilgi verdik. İmanın farklı seviyelerinin olduğunu, tahkik edip araştırarak edinilen imanın, yani iman-ı tahkikinin, taklidi olarak edinilen imandan daha kuvvetli ve makbul olduğu anlatıldı. Kur’an bizi araştırmaya ve okumaya teşvik ediyor. Kur’an’daki ‘Hiç düşünmez misiniz, akletmez misiniz?’ gibi ayetleri Müslümanları bilime teşvik ettiği anlatıldı. Konuşmalardan memnun ayrılan araştırmacı tekrar görüşmek istediğini bildirdi.

Cemaatle Namaz

İkramlardan memnun olan misafirlerimiz öğlen ve ikindi namazlarının kılınışınımüşahede ettiler. Ezandan çok etkilendiğini söyleyen misafirlerimiz oldu.

Kiliseden çıkıp geldiler

Katolik Kilisesi pazar ayini ardından cemaatiyle beraber camiyi ziyarete geldiler. Çoğunluğunu ihtiyar ve ihtiyarelerin oluşturduğu gruptan bazıları hususan daha ilgiliydi. İncil’i okuduğunu ve Kur’ân’ı merak ettiğinisöyleyenlere ise Kur’an meali verildi.

Ayrıca polis teşkilatı, belediye personeli, Hindu ve Sih cemaatleri de sergiye nezaket ziyaretinde bulundular.

Hayrat Vakfı İngiltere Faaliyetlerine Davetlisiniz

Hayrat Vakfı, İngiltere’de çocuklara, Kur’ân-ı Kerîm, Osmanlıca dersleri ve hafta sonu okulu hizmetlerini yürütmektedir. Bunların yanında yetişkinlere Londra Diyanet Vakfı’nda hafta sonları Osmanlıca kursları düzenlemektedir. Gençlere yatılı atölye çalışmaları, iman ve ahlak dersleri ve haftalık sohbetlerinin yanında, gayri Müslimler için düzenli tebliğ ve irşad çalışmaları yapmaktadır. Southampton’daki eğitim ve tebliğ merkezinde, Risale-i Nurlar üzerinde İngilizce ve Türkçe çalışmalar yapılmaktadır.

https://www.risalehaber.com/risale-i-nurun-ahireti-ispat-etmesini-dinleyen-papazin-tepkisi-350650h.htm









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