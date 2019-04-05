Polonya’da Harry Potter kitaplarını yakan rahip özür diledi

Polonya’nın kuzeyindeki bir mahallede, aralarında Harry Potter’ın da bulunduğu bazı kitapları Hristiyanlığa ters olduğu gerekçesiyle ateşe veren rahip özür diledi.

Polonya’nın Gdansk şehrindeki Gdansk’s Mother of Church Katolik Kilisesi rahibi Rev Rafal Jarosiewicz, Facebook’tan yaptığı açıklamada kitapların yakılmasının bir talihsizlik olduğunu söyleyip özür diledi.

Afrika tahta maskesi, küçük bir Budist figürü, fil figürleri, sihir kitaplarının yanı sıra JK Rowling tarafından yazılan Harry Potter serisine ait kitapların da olduğu yakılan eşyaların cemaat tarafından getirildiği öğrenildi.

Yakılan fotoğraflar Evanjelist Katolik vakfı SMS z Nieba’nın (Cennetten gelen SMS) Facebook hesabından paylaşılmıştı. Söz konusu fotoğrafların daha sonra silindiği görüldü.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, eşyaların yakılmasının cemaati sihirler hakkında uyarma amacı taşıdığı, kitaplara karşı bir tepki olmadığı belirtildi.

Fotoğrafların Facebook’ta yayınlanmasının ardından bazı kullanıcılar, eşyaların yakılmasını Nazi dönemi Almanyası ve Ortaçağ dönemine benzetmiş, ağır eleştiriler yöneltmişti.

Kaynak: Independent

https://www.trthaber.com/haber/dunya/polonyada-harry-potter-kitaplarini-yakan-rahip-ozur-diledi-410921.html





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