Hindistan’da, zengin Ermeni kültürel mirasının en önemli anıtlarından biri olan Madras’taki Ermeni Köprüsü’nün tarihini anlatan üç dilli anıt yeniden restore edildi

Hindistan’da, zengin Ermeni kültürel mirasının en önemli anıtlarından biri olan Madras’taki Ermeni Köprüsü, 1726’da daha çok Hoca Petros adıyla tanınan, Ermeni tüccar Petros Voskan Velicanyan, tarafından inşa edilmişti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Diaspora departmanlığının “Ermeniler Bugün” adlı dergisinde yeralan bilgiye göre, bu muhteşem köprü, Madras’ın en önemli yerlerinden biri. Manzarasıyla pekçok ziyaretçiyi büyüledi ve bir takım ressamlara ilham kaynağı oldu.

Yüzyıllar boyunca, Ermeni Köprüsü, Madras’ın iki bölümünü birbirine bağlayan en önemli bağlantıydı ve sadece 1966’da yakın çevresinde yeni bir köprü inşa edildi. Madras’taki Ermeni köprüsünün tarihi, Latince, Farsça ve Ermenice yazılı bir anıtta kayıtlıdır. Ancak, anıtın alt kısmında yeralan Ermenice zaman içinde tamamen betonla sıvanmıştı.

Hindistan’daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, yetkililere anıtın restore edilmesine izin verilmesi için aylar öncesinden başvuruda bulundu.

Büyükelçiliğin isteği üzerine, Çenna’daki, Ermenistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Şivkumar İşvaran himayesinde, anıt, kaide üzerine oturtularak kurtarıldı.

Böylece, sadece anıtın korunmasıyla kalınmamış, ayrıca yoldan geçenler için daha görünür bir hale gelmiştir.

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