Bundestag, Ermenistan – Avrupa Birliği Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması’nı onayladı

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Ermenistan Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında imzalanan Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması’nı 4 Nisan tarihinde onayladı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter’deki resmi sayfasında konuyla ilgili bir bildiri yayınlandı.

Ermenistan ile Avrupa Birliği arasında Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması, 24 Kasım 2017’de Brüksel’de imzalandı. Anlaşmanın AB’ye üye tüm 28 ülke tarafından onaylanması gerekmekte. Şimdilik bu belge, Letonya, Litvanya, Polonya, Bulgaristan, Lüksemburg, Birleşik Krallık, Romanya Meclisinin Alt Kanadı, Danimarka, Malta ve Avrupa Konseyi tarafından onaylandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/05/Bundestag-Ermenistan-AB/151980

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