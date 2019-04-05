5 Ermeni, “Forbes”ın hazırladığı “Rusya’nın en perspektifli gençleri” listesine girdi

Ünlü “Forbes” dergisi, Rusya Federasyonun’da yaşayan 30 yaş altı en perspektifli gençler listesini hazırladı. Listede 5 Ermeni genç de yer aldı.

“Yönetim” kategorisinde, Moskova Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dekanı Henry Sardaryan, “Rambler Group”un işletme müdürü Rafayel Abrahamyan ve “Ubank”, “inTaxi”, “uTlak”, “Global Searching Systems” uygulamaların geliştirilmesine katkısı olan ET uzmanı Feliks Khaçatryan yer aldı.

“Spor ve siber sport” kategorisinde 22 yaşındaki tenis oyuncusu Karen Haçanov, “Bilim ve teknolojiler” kategorisinde ise fizikçi Yelizaveta Melik – Hakhverdyan yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/05/Ermeni-Forbes-Rusya/151998

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