Hemşin Ermenileri tarihine adanmış bir müze, Soçi’de açıldı

Hemşin Ermenilerinin tarihine adanmış bir etnografik müze Soçi’nin Lazarevsk bölgesindeki Nor Luys-Altmets köyünde açıldı.

Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin Diaspora departmanlığının bir yayını olan “Ermeniler Bugün”ün belirttiğine göre, müzenin açılışı, 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sonra Batı Ermenistan’ın Hemşin şehrinden Kafkasya’nın Karadeniz kıyısına yerleşen Hemşinliler için mutluluk verici bir etkinlikti.

Müze kurma fikri, ataları Batı Ermenistan’dan olan Nor Luys sakinlerinden Artavazd Avcıyan’a aittir. Artavazd, köyün ilk sakinleri olan Ermenilere ait ev eşyaları, kitaplar, belgeler ve müzik aletlerini 30 yıl önce özenle topladı ve resimlerini çekerek muhafaza etti.

Müze, Soçi’deki Kutsal Narek Ermeni Apostolik Kilisesi’nin ek binasında bulunmaktadır. Müzenin açılışı ve ayin töreni Soçi’deki Surp Khaç Apostolik Kilisesi papazı Der Gomitas tarafından gerçekleştirildi.

Açılışın ardından müzenin kurucusu Ardavazd Avcıyan müzede sergilenen eserleri sunmuş, hedefleri hakkında konuşmuş ve müzenin hem köyünde hem de tüm Krasnodar Bölgesi’nde yaşayan Ermeniler için önemini vurgulamıştır.

http://westernarmeniatv.com/tr/42235/hemsin-ermenileri-tarihine-adanmis-bir-muze-socide-acildi?fbclid=IwAR3LgJCUgZhaoz8_3cS9G6TGS9ep68cK0cNMZ_YtZOQ6CYjzYjAksZry1Kk

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...