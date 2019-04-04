‘Haçlılar’ isim değiştiriyor

Yeni Zelanda’nın Crusaders (Haçlılar) takımı, 15 Mart’ta camilere yönelik terör saldırısından sonra ismini ve logosunu değiştirme kararı aldı.

ÜLKEDE Müslümanlara yönelik 15 Mart’ta yapılan saldırıdan dolayı Yeni Zelanda’nın en büyük Rugby kulübü Crusaders (Haçlılar) ismini ve logosunu değiştirme kararı aldı. Bu konuda bir araştırma şirketiyle çalışan kulüp, yıl sonuna kadar dini simgelerin ve şövalye imajının tamamen değişeceğini açıkladı. CEO Colin Mansbridge aldıkları kararın gerekçesini şöyle açıkladı: İlgili görüşleri dikkate alarak, kapsamlı bir değişimde kararlıyız. En önemlisi doğru olanı yapmaya kararlıyız. Haçlı ismi, Müslüman topluma çoğu Ortaçağ’da yapılan haçlı seferlerini hatırlatıyor ve bu saldırgan bulunuyor. Başkan Steve Tew ise, “Kulübün isminin ‘Haçlılar’ olmasının Hristiyan ve Müslümanlar arasındaki birlikteliğe katkı sağlamadığı çok açıktır. Statükoyu korumak artık geçerli değil” ifadesini kullandı.

https://www.aksam.com.tr/spor/haclilar-isim-degistiriyor/haber-884732

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