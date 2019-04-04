Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Romanya Parlamentosu Ermeni Milletvekili ile iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Romanya Parlamentosu’ndaki Ermenistan ile Dostluk Grubu Başkanı ve Romanya Ermenileri Derneği Başkanı Varuzhan Voskanyan ile görüşülmüştür.

Muhataplar Ermenistan ile Romanya arasındaki ekonomik bağları güçlendirmenin ve bu alandaki ilerlemeyi hızlandırmak için adımlar atmanın gerekli olduğunu kaydetti.

Romanya Parlamentosu’nun Ermeni Milletvekili Voskanyan yeni açılan Yerevan-Bükreş seferi ile Ermenistan’a gelmiş. Romanya-Ermenistan doğrudan uçuşlarına da değinen muhataplar söz konusu seferin turizmi teşvik edeceğini vurguladı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Sarkisyan ve Varuzhan Voskanyan, iki ülke arasındaki parlamentolar arası bağların güçlendirmesini ve diğer alanlardaki potansiyelin kullanılması ile ilgili konuları da ele aldı.

Ayrıca, Romanya Ermeni topluluğuna, topluluk içindeki sorunlara ve perspektiflere değinildi, Kültürel, bilimsel ve eğitsel alanlarda Ermenistan ile bağların güçlendirilmesi de vurgulandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/04/Cumhurbaşkanı-Sarkisyan-Romanya/151928

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