Yasmin Levy Konseri Edirne Büyük Sinagogunda

Dört yıl önce açıldığından beri her sene Vakıflar Haftası’nda önemli bir konserin ve serginin gerçekleştiği Edirne Büyük Sinagogu bu yıl da Yasmin Levy’yi konuk ediyor.

Vakıflar Haftası vesilesiyle Edirne Büyük Sinagogunun arka binasında yer alan Vakıf Kültür ve Sanat Evinde ‘Kartpostalların Dilinden Edirne’ başlığı altında bir sergi de düzenleniyor. Serginin küratörü Metin Delevi’nin koleksiyonerlerden topladığı görsellerle meydana getirdiği serginin açılışının ardından sinagog bahçesinde her yıl olduğu gibi geniş çaplı bir Kaşer mangal partisi de düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında Latin ve Sefarad müziğiyle Flamenko, Tango ve Fadoların divası Yasmin Levy’nin konserine sahne olacak.

http://www.salom.com.tr//haber-110178-yasmin_levy_konseri_edirne_buyuk_sinagogunda_.html





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