UNESCO dünyanın en güzel mekanlarını açıkladı!

Evrensel değerlere sahip doğal ve kültürel varlıkları dünyaya tanıtmak amacıyla, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından hazırlanan listede Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden mekanlar var. Dünya çapında miras niteliği taşıyan Türkiye’nin o güzel mekanlarını sizler için derledik…

İstanbul’un Tarihi Yerleri

Milattan Önce 7’inci yüzyılda kurulan İstanbul’un, kuzeyde Haliç, doğuda İstanbul Boğazı ve güneyde Marmara Denizi ile çevrili olan bölümü günümüzde “Tarihi Yarımada” olarak anılıyor. Bu kent, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan stratejik konumu nedeniyle tarihi boyunca hüküm sürmekte olan uygarlıklar için daima ciddi önem taşımıştır.Bu özellikleri ile kent, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı gibi büyük İmparatorluklara başkentlik yapmıştır. Bu görkemli geçmişi ile farklı dinleri, kültürleri, toplulukları ve bunların ürünü olan yapıtları benzersiz bir coğrafyada bir araya getiren İstanbul, 1985 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmiştir. Dünya Miras Listesi’nde yer alan bu yerler; Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camiisi veTopkapı Sarayı’nı içine alan Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı; Süleymaniye Camisi ve çevresini içine alan Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve çevresini içine alan Zeyrek Koruma Alanı ve İstanbul Kara Surları Koruma Alanı’nı içermektedir.1 18

Kapadokya Göreme Milli parkı, Nevşehir

Göreme, 7’inci ve 13’üncü yüzyıllar arasında baskılardan kaçan Hristiyanların yerleşmesiyle, Hristiyanlığın önemli bir merkezi haline gelmiştir. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan alanlar içinde, Göreme Milli Parkı, Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri, Karain Güvercinlikleri, Karlık Kilisesi, Yeşilöz Theodoro Kilisesi ve Soğanlı Arkeolojik Alanı yer almaktadır.2 18

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Sivas

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Sivas’ın Divriği ilçesinde 1228-1229 yıllarında yapılmış tarihi bir cami ve hastanedir. İslam mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip bir cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Yapılar, mimari özelliklerinin yanı sıra, sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği örnekleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır. 3 18

Hattuşa, Çorum

Hattuşaş, Hitit İmparatorluğunun tunç çağı dönemindeki başkenti olarak, Anadolu’da yüzyıllar boyu önemli bir yere sahip olmuştur. Önceleri ilk sahipleri olan Hattiler tarafından ‘Hattuş’ olarak adlandırılan şehir, Hitit egemenliğine geçtikten sonra ‘Hattuşa’ adını almıştır. Çorum il merkezinin 82 kilometre güneybatısındaki günümüzdeki adıyla Boğazkale ilçesinde bulunmaktadır.

Pamukkale – Hierapolis, Denizli

Pamukkale, Çaldağı’nın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksit içeren suların oluşturduğu tamamen doğal bir oluşumdur. Helenistik ve erken Hristiyanlık dönemlerine ait kalıntılar içeren Hierapolis arkeolojik kenti, antik çağlardan günümüze ulaşmış nadir merkezlerden biri olarak bilinir.Kent Kaplıcaları ve akan sulardan kalan karbonat mineralleri teraslarını, travertenleri kapsamaktadır. Türkiye’nin Ege bölgesinde, ılıman bir iklimi olan Menderes Nehri vadisinde bulunur. Antik kentin Milattan Önce II’inci yüzyılda Bergama krallarından II. Eumenes tarafından kurulduğu, adını ise Bergama’nın kurucusu Telephos’un eşi Heira’dan aldığı sanılmaktadır. 5 18

Nemrut Dağı, Adıyaman

Nemrut Dağı, Adıyaman’ın Kahta ilçesi yakınlarında bulunan 2.150 metre yüksekliğinde bir dağdır. Dağın yamaçlarında hüküm sürmüş olan Kommagene Kralının atalarına minnettarlığını göstermek amacıyla yaptırdığı mezarı ve anıtsal heykelleri ile Helenistik Dönemin en görkemli kalıntılarındandır. Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmıştır. Doğu terası kutsal merkezdir ve bu nedenle en önemli heykel ve mimari kalıntılar burada bulunmaktadır. İyi korunmuş durumdaki dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmıştır ve 8 – 10 metre yüksekliktedir. 6 18

Ksanthos – Letoon, Antalya – Muğla

Ksanthos (Xanthos), Fethiye yakınlarında bulunan bir antik kenttir. Milattan Önce 545’te Perslerin egemenliğine girene kadar bağımsız olan bu kent, bu tarihten yaklaşık yüzyıl sonra tamamıyla yanmıştır. Yangından sonra şehir tekrar inşa edilmiş ve Likya’ya başkentlik yapmıştır. Kentte ele geçen en eski kalıntılar Milattan Önce 8’inci yüzyıla kadar gitmektedir.Ksanthos’a yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Letoon ise, Antik Çağda Likya’nın dini merkezi konumundaydı. Bu kutsal alanda Leto, Apollon ve Artemis tapınakları ile birlikte, bir manastır, bir çeşme ve Roma Tiyatrosu kalıntıları bulunmaktadır. Artemis ve Apollo’nun annesi Leto’ya adanmış olan en büyük tapınak, batıda bulunan ve peripteros tarzında yapılmış Leto Tapınağıdır ve devasa bir büyüklüğe sahiptir. 7 18

Göbeklitepe Tapınağı, Şanlıurfa

Arkeolojik bir alan olarak ilk kez 1963 yılında, Türk ve Amerikan bilim adamlarının yaptığı yüzey araştırması esnasında tesadüfi bir biçimde tespit edilen Göbeklitepe Höyüğü’de bulunan tapınak, dünyanın bilinen en eski tapınağı olarak kabul edilmektedir. Dünya tarihi mirası açısından son derece önemli olan Göbeklitepe’deki tapınağında 1.4 metre kalınlığında duvarlar bulunmaktadır. 12 metre yüksekliğindeki tapınağın içinde, bazıları 7 metreye yükselen en büyükleri 25 ton ağırlığındaki “T” biçimli dikmeleri üzerine boğa, akrep, yılan, kuş gibi hayvanlar ve yabani bitkilerin tasvir edildiği görülmektedir.8 18

Safranbolu, Karabük

Tarihi Safranbolu, Karadeniz kıyılarını Batı, Kuzey ve Orta Anadolu’ya bağlayan yolun üzerinde yer almaktadır. Coğrafi konumundan dolayı çok eski çağlardan beri yerleşim görmektedir. 14’üncü yüzyılın başlarından bu yana Türklerin hakimiyetinde olan Safranbolu, özellikle 18.’inci yüzyılda Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin önemli bir merkezi olmuştur. Türk kentsel tarihinin bozulmamış bir örneği olan bu şehir, geleneksel şehir dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla bütünü sit ilan edilmiş ender kentlerden biridir.9 18

Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, İzmir

Bergama, Dünya Miras Komitesinin 38’inci Dönem Toplantısında Kültürel Peyzaj kategorisinde Dünya Miras Listesine alınmıştır. Helenistik Bergama Krallığının başkenti olan kent Roma, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemlerine ait katmanları içerisinde bulundurmaktadır.10 18

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri

Diyarbakır Kalesi, dünya tarihi için önemli evrensel miras özelliğini koruyan nadir yerlerden biridir. Bölgede hüküm sürmüş çeşitli medeniyetler olmasına rağmen özgünlüğünü ve 7 bin yıllık tarihsel varlığını korumayı başarmıştır. Hevsel Bahçeleri, bahçe kültürünün çok önemli olduğu bir coğrafyada yer alan tarihi boyunca halkın kullanımına açık sivil bir bahçe olarak özgün bir değer ortaya koymaktadır. 11 18

Ani Arkeolojik Alanı, Kars

Diyarbakır Kalesi, dünya tarihi için önemli evrensel miras özelliğini koruyan nadir yerlerden biridir. Bölgede hüküm sürmüş çeşitli medeniyetler olmasına rağmen özgünlüğünü ve 7 bin yıllık tarihsel varlığını korumayı başarmıştır. Hevsel Bahçeleri, bahçe kültürünün çok önemli olduğu bir coğrafyada yer alan tarihi boyunca halkın kullanımına açık sivil bir bahçe olarak özgün bir değer ortaya koymaktadır. 12 18

Efes Antik Kenti, İzmir

Efes Antik Kenti, Anadolu’nun batı kıyısında, bugünkü İzmir’in Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan, bir Yunan kentiydi. Antik dönemin en önemli merkezlerinden biri olan Efes, tarih öncesi dönemden başlayarak Helenistik, Roma, Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemleri boyunca yaklaşık 9000 yıl kesintisiz yerleşim görmüş ve tarihinin tüm aşamalarında çok önemli bir liman kenti ve ticari merkez olmuştur.13 18

Afrodisias Antik Kenti, Aydın

Afrodisias Antik Kenti, Aydın ilinin Karacasu ilçesinde yer almaktadır. Adını aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite’den alan Aphrodisias özellikle Roma çağında Aphrodithe tapınımı ile ünlenmiş antik bir kent olup, günümüzde de çok iyi korunmuş anıt yapıları ile Türkiye’nin en önemli arkeolojik yerlerinden biridir. Milattan Önce 6’ıncı yüzyılda küçük bir köy görünümüne sahip olan Afrodisias, Milattan Önce 2’inci yüzyılda Menderes Vadisi’ndeki yoğun şehirleşme döneminde kent devleti statüsü kazanmıştır.Milattan Sonra 3’üncü yüzyılın sonlarında ise Aphrodisias Roma İmparatorluğunun Karia Eyaletinin başkenti olmuştur.Bu kent antik çağın önde gelen mimarlık, sanat, heykeltıraşlık ve tapınma merkezlerindendir. 14 18

Selimiye Camii ve Külliyesi, Edirne

Selimiye Camii, Edirne’de bulunan, Osmanlı padişahı II.Selim’in Mimar Sinan’a yaptırmış olduğu camiidir. Sinan’ın 90 yaşında yaptığı ve “ustalık eserim” dediği Selimiye Camii gerek Mimar Sinan’ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biridir. Görkemli kubbesi ve dört minaresi bulunan görkemli caminin iç tasarımında, döneminin en iyi örnekleri olan taş, mermer, ahşap, sedef ve özellikle çini motifleri kullanılmıştır. 15 18

Cumalıkazık Köyü, Bursa

Cumalıkızık Köyü, Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı bir mahallede yer almaktadır. Uludağ’ın kuzey eteklerinde kurulmuş ve halen yaşayan beş Kızık köyünden biridir. Güncel bilgilere göre Cumalıkızık köyü 270 evden oluşmaktadır ancak günümüzde yalnızca 180 ev kullanılmaktadır. Evlerin dış kısımlarında zemin ve birinci katlar ile avlular, sokak döşemesine uygun moloz taş ve ahşap hatıllı duvarlarla örülmüştür. 16 18

Troya Antik Kenti, Çanakkale

Dünyadaki en ünlü antik kentlerden biri olan Truva veya Troya Kaz Dağı eteklerinde, Çanakkale il sınırları içinde yer almaktadır. Troya’da görülen 9 katman, kesintisiz olarak 3000 yıldan fazla bir zamanı göstermektedir. Troya’daki en erken yerleşim katı Milattan Önce 3000-2500 ile Tunç Çağı’na denk gelmektedir. Sonralarında da sürekli yerleşim gören Troya katmanları Milattan Önce 85 ve Milattan Sonra 8’inci yüzyıla denk gelen Roma Dönemi ile sona ermektedir. Troya, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle burada hüküm süren uygarlıkların diğer bölgelerle ticari ve kültürel bağlantıları açısından daima çok önemli bir rol üstlenmiştir.17 18

Çatalhöyük Neolitik Kenti

İki höyükten oluşan Çatalhöyük Neolitik Kenti, Milattan Önce 7400 ve 6200 yılları arasına tarihlenen 18 Neolitik yerleşim katmanından oluşmaktadır. Söz konusu katmanlarda, sosyal örgütlenmeyi ve yerleşik hayata geçişi simgeleyen duvar resimleri, rölyefler, heykeller ve diğer sanatsal öğeler yer almaktadır.

https://www.superhaber.tv/unesco-dunyanin-en-guzel-mekanlarini-acikladi-galeri-187640

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