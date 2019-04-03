Türkiye Ermenileri patriğini Paskalya’dan sonra seçecek

Türkiye Ermenileri dini lideri Patrik II. Mesrob Mutafyan’ın 8 Mart’ta hayatını kaybetmesinin ardından cemaatteki yas devam ediyor. 11 yıl boyunca bitkisel hayatta kalan Mutafyan’ın yası sonrası Patrik seçimiyle ilgili takvim belirlenecek. Ermeni cemaatinin 21 Nisan Pazar günkü Paskalya Bayramı’nın ardından İstanbul Valiliği’ne seçim için izin talebinde bulunulacağı öğrenildi.

Bülent ŞANLIKAN

Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde 8 Mart 2019 tarihinde hayatını kaybetti. 2008 yılında yakalandığı ‘frontotemporal demans’ hastalığı nedeniyle 11 yıl boyunca Mutafyan fiili olarak görev yapamadı. Bu nedenle patriklik seçimi bir türlü gerçekleşemedi. Mutafyan’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Ermeni cemaati yeni patriğini seçecek.

SÜREÇ ŞÖYLE İŞLEYECEK?

Cemaatin 21 Nisan Pazar günkü Paskalya Bayramı’nın ardından İstanbul Valiliği’ne seçim için izin talebinde bulunacağı öğrenildi. Bu talep daha sonra İçişleri Bakanlığı üzerinden değerlendirilecek. Onay alındıktan sonra Müteşebbis Heyeti oluşturulacak. Bu heyetin çalışmaları sonucunda seçim takvimi düzenlenecek. Toplanacak Ruhani Meclis ise adayları belirleyecek. Adaylar daha sonra İstanbul Valiliği’ne bildirilecek. Adaylıkları kesinleşen patrik adayları delegeler üzerinden seçim çalışmalarına başlayacak. Son olarak Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde oy verme işlemi yapılarak yeni patrik seçilecek.

Türkiye Ermenileri Vakıfları Birliği Başkanı ve Supr Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu süreci değerlendirdi. Şirinoğlu şunları anlattı: “Saygıdeğer patriğimizi kaybettikten sonra artık Patrik Vekilliği makamı bitmiştir. 40 gün yasımız var sonrasında yeni Patrik’in belirlenmesi için çalışma başlayacak. Ruhani meclis tarafından kabul görmüş kaç tane adayımız var. Ancak ben Türkiye Ermenileri Vakıfları Birliği Başkanı olarak herkese aynı uzaklıktayım. Kazanan adayın ilk başta elini ben öper, patriğimiz olarak kabul ederim. Bu süre zarfında hiç kimseye üstü örtülü açık mesajım olmaz. Aram Bey vekâleten değil artık idareten orada. Mutafyan’dan önceki patrik rahmetli olduğu zaman Mutafyan hemen ruhani meclisi topladı göreve devam etti, vilayete bildirildi seçim hazırlıkları başladı ve seçim oldu. Cemaat olarak bu seçimleri layıkıyla gerçekleştireceğimize inanıyorum.”

ABD’Lİ CERRAH 5 YIL ÖMÜR BİÇTİ

Mutafyan’ın unutkanlığın baş göstermesi üzerine Amerika’dan gelen ünlü bir beyin cerrahına muayene ettirdiklerini ve teşhisin konulduğunu söyleyen Şirinoğlu, “Bir gün yemeğe davet ettirdik. Karşısında oturuyordum bana uzun uzun baktı sonra ‘Bedros sensin’ dedi. Sonrasında ABD’li cerrah teşhisi koydu ve hastalığın düzelme ihtimalinin bulunmadığını söyledi. 5 yıl kadar ömür biçti. Ancak Patrik iyi bakım sayesinde 11 sene daha yaşadı” diye konuştu.

İlk kez görüntülendi

Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan’ın 11 yıl süreyle tedavi gördüğü Surp Pırgiç Hastanesi’ndeki odasını ilk kez AKŞAM görüntüledi. Ermeni bir sanatçı tarafından yapılan Mutafyan’ın balmumu heykeli ise hastanenin en değerli köşesinde yer alıyor.

Ülkesini severdi

Şirinoğlu sözlerine şöyle devam etti: “İyi bir din adamıydı ülkesini severdi. Eğiticiydi, gençleri yanına toplar onları yetiştirmeye çalışırdı. Küçük oğlum o zaman gençler grubunun başkanıydı. Ona attığı mesajı gösterdi cenaze töreni sırasında ‘Arto senin çalışmalarını çok beğeniyorum bana ümit veriyorsun devam et’ Gençlere hep motivasyon verirdi. En son mesajı da; ‘Çalışmalarınıza devam edin’ şeklindeymiş. Yokluğunu hissedeceğiz.”

https://www.aksam.com.tr/guncel/turkiye-ermenileri-patrigini-c2paskalyadan-sonra-sececek/haber-883298

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