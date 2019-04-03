Ninova’da, 350’yi Aşkın Ev Yasadışı Bir Şekilde Hristiyanların Elinden Alındı

Son yıllarda Irak’taki Hristiyanlara ait olan en az 350 konut, yasadışı olarak gerçek sahiplerinin ellerinden alındı.

Irak televizyon grubu Al Sumaria tarafından yürütülen araştırmaya göre; dolandırıcılar sahte belgeler hazırlayıp yıllarca Hristiyanları kandırdılar.

Olayla ilgili raporu hazırlayanların anlattıklarına göre; Irak makamları Hristiyanlara karşı düzenlenen mülk sahtekarlıklarının farkında ve hatta bu bağlamda senelerce tüm yetkili bölgesel ajanslara, Hristiyanlara ait olan evlerin ve arazilerin satışının gerçek mülk sahipleri tarafından onaylanmadan emlak işlemlerini yasallaştırmamaları için talimatlar verdiler.

Bağdat, Kerkük ve ülkenin diğer bölgelerinde görülen Hıristiyanlara yönelik konut hırsızlığı gibi olayların engellenmeye başlaması, Hristiyan derneklerinin, sahtekarlıklara ve yozlamış ve suça bulaşmış memurlara karşı oluşturduğu direnişle mümkün olabildi.

Konut satışı yapılmadan önce kontrol edilecek şartların artırılması son zamanlarda Hristiyanlara ait olan 50’den fazla konutun sahte satışını engellemiş oldu.

Hristiyan ailelere karşı “yasallaştırılmış” hırsızlık hareketi, Iraklı Hristiyanların kitlesel göçüyle yakından bağlantılı olarak görülüyor.

Dolandırıcılar, göç etmiş ailelerin boş kalan evlerini sahiplerinin geri dönmeyeceğini düşünerek illegal bir şekilde ele geçiriyorlar.

Hristiyan dernekler, bu tür dolandırıcılığın yapıldığı sahte sertifikalar meselesinin üstesinden gelmek için yerel yönetim kurumlarına defalarca şikayette bulunarak hükümetin bu duruma çözüm üretmesini talep ettiler. (OD)

http://haber.sat7turk.com/ninovada-350yi-askin-ev-yasadisi-bir-sekilde-hristiyanlarin-elinden-alindi/

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