İskenderun Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Yıldırım İçin 30. Yıl Kutlaması Yapıldı

İskenderun Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Yıldırım, Pederlik görevine başlamasının 30. yılını kutladı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ayin sonunda Peder Yıldırım için özel bir kutlama töreni gerçekleştirildi. Pazar Ayini sonunda 30. yılı nedeniyle cemaat üyelerine yönelik bir konuşma yapan Peder Dimitri Yıldırım, görev yaptığı süre boyunca çalıştığı tüm yöneticiler ile kilise cemaatine teşekkürlerini sundu.

30 yılı gibi çok uzun bir süredir İskenderun’da icra ettiği görevinin kendisine onur verdiğine işaret eden Yıldırım; “İskenderun’da Peder olarak görev yaptığım 30 yıllık süreç içerisinde her zaman için cemaatimle birlikte oldum. Şu anki Başkanımız Can Teymur ve yönetim kurulu ile birlikte daha önce birlikte görev yaptığımız Başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. Elbette ki siz İskenderun Ortodoks Kilisesi cemaati üyelerine de şükranlarımı sunarım. Biz her zaman, iyi ve kötü günde birlikte olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bugün burada bulunan herkese de ayrıca teşekkürlerimi sunarım” dedi. Yıldırım’ın konuşması esnasında duygulu anlar yaşadığı da gözlendi.

Kendisine Çok Şey Borçluyuz

Daha sonra söz alan Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur ise; “30 yıl gibi uzun bir süre hiç aksatmadan bu mukaddes görevi sürdürmüş, bu hizmeti layıkıyla yapmış olan Pederimiz Dimitri Yıldırım’a şükranlarımızı borçluyuz. Belki bizlere 30 yıl basit gibi gelebilir ama bunun her saniyesini, her dakikasını, her gününü düşündüğümüz zaman, pederimizin sürdürdüğü bu kutsal görevin ne kadar kıymetli olduğu ortaya çıkıyor.

Pederimiz bu süreç boyunca senelik izin dahi yapmadı. Son 1-2 yıl içerisinde, yurt dışında olan çocuklarını görmek üzere 1-2 ay bizden ayrıldığı zaman bile onun büyük sıkıntısını çektik. Kendisi 30 yıl bu kiliseye hizmet verdi, ona çok şey borçluyuz. Allah ona uzun ömürler versin. Hep bizimle beraber olmasını diliyoruz. Onun da izniyle kendisine yardımcı olacak genç bir kardeşimizi de yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İskenderun Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Teymur, yönetim ve tüm cemaat adına üzerinde resminin bulunduğu bir plaketi Peder Yıldırım’a takdim ederken, Kadın Kolları ve Gençlik Komitesi de hediye ve çiçek takdiminde bulundular. Daha sonra da topluca resimler çekildi. (SAT-7 TÜRK/İskenderun-İlyas Edip TERBİYELİ)

http://haber.sat7turk.com/iskenderun-aziz-nikola-ortodoks-kilisesi-pederi-dimitri-yildirim-icin-30-yil-kutlamasi-yapildi/

