Ermenistan’ın Gümri şehrinin tarihi merkezinin UNESCO tarafından korunması önerildi

Ermenistan’ın Gümri şehrinin Belediyesi, eski şehir merkezinin koruma altına alınması önerisiyle UNESCO’ya başvurdu. Gazetecilere konuşan Gümri Belediye Başkanı Samvel Balasanyan, şuanda henüz herhangi bir cevap alınmadığını bildirerek, Gümri’nin “Kumayri” koruma parkı-müzesi bölgesindeki, yıkılma tehlikesi bulunan ve restorasyon gerektiren binaların söz konusu oldunu açıkladı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, aynı konuyu henüz 13 Kasım 2018 tarihinde Paris’teki UNESCO genel merkezinde Genel Müdür Odri Azula ile konuşmuştu. Uluslararası kurumun dikkatini Gümri’nin eski ve zengin kültür mirasına çeken Sarkisyan, tarihi ve mimari değerli yapılar hakkında bilgi paylaşmıştı.

Nihai karar verilinceye kadar uzun bir süreçten geçildiğini, bazen 5 yıla kadar sürebileceğini bildiren Gümri Belediye Başkanı, önerinin kabul edilmesi durumunda şehrin tarihi merkezinin korunması için en iyi çözüm olacağını vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/03/Ermenistan-Gümri-UNESCO/151843

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