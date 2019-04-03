‘Atama’ talimatına Rum cemaatinden itiraz: Seçim istiyoruz

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ‘atama’ talimatına Rum cemaatinden itiraz geldi.

Melike ÇAPAN

ARTI GERÇEK-Vakıfklar Genel Müdürlüğü’nün (VGM) 19 Ocak 2013’te yönetmeliği askıya aldığı günden beri cemaat vakıfları seçim yapamıyor. Cemaat vakıfları en büyük sorunlarından biri seçimler için yeni bir yönetmelik beklerken VGM, 6 yıl sonra bir genelge hazırladı. Vakıfların eksilen üyeleri için seçim yerine atamanın yolunu açtı. VGM’nin hazırladığı genelgeye Rum cemaatinden itiraz geldi.

USULE AYKIRIVakıflar Genel Müdürlüğü, 11 Mart’ta bölge müdürlüklerine gönderdiği yazıda, eksilen cemaat vakıfları yönetim kurulu üyeleri için seçim yerine atama talimatı verdi.

67 vakıfla Türkiye’deki azınlık cemaatleri arasındaki en fazla vakıfa sahip Rum cemaati genelgeye itiraz etti. 28 Mart’ta toplanan Rum Cemaati Vakıfları temsilcileri genelgeyi tartışmaya açtı. Toplantının sonunda, genelgenin, vakıfların yönetim kurulu üyelerinin tarihsel belirlenme yapısına ve geleneklerine aykırı olduğu ve günümüzün ihtiyaçlarının karşılanmadığına karar verildi.

TALEP: SEÇİM YÖNETMELİĞİ İVEDİLİKLE ÇIKARILMALI

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden gelen yazı

Demokratik bir hak olan seçimlerin bir an önce gerçekleştirilmesine ve vazgeçilemez olduğuna dikkat çekildi. Rum cemaati temsilcileri, toplantıya katılan Cemaat Vakıfları Temsilcisi Moris Levi’den seçim yönetmeliğinin ivedilikle çıkartılmasına dair taleplerinin ilgili makam olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne iletilmesini istedi.



EN FAZLA VAKFA SAHİP RUM CEMAATİ 67 vakıfa sahip Rum cemaati, Türkiye’deki azınlık cemaatleri vakıfları arasında en fazla vakfa sahip. Rum cemaatini 50 vakıfla Ermeni Cemaati, 16 vakıfla Museviler, 7 vakıfla da Süryani Ortodokslar takip ediyor.

https://www.artigercek.com/haberler/rum-cemaatinden-itiraz-secim-istiyoruz?fbclid=IwAR2csGyA-EkddD6ZYCG6AOYZRK5t2FTMqIeR-WW2HTGUWfC2Y3RnWGImVN4

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