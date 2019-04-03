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Almanya Anayasa Mahkemesi Başkanı Ermenistan’ı ziyaret edecek

2019-04-03
Almanya Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Fuscule başkanlığındaki heyet, 4-5 Nisan tarihleri arasında, Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin daveti üzerine Ermenistan’a resmi bir ziyarette bulunacak.
Ziyaretin amacı, ikili yasal işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve anayasal adalet alanındaki deneyim alışverişinin güçlendirilmesidir. Ziyaret sırasında resmi ve çalışma toplantıları düzenlenecek.
Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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