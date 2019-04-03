ABD’lı Ermeni Glendale Belediye Başkanlığına seçildi

ABD’nin Glendale şehrinin şehir meclisi başkanı Ara Najarian, Glendale Belediye Başkanlığı’na seçildi. “Myglendalecitynews.org” sitesinin haberine göre Najarian, bu görevde Zareh Sinanyan’ın yerine geçti.



Glendale şehrinin belediye başkanlığını artık 4. kez üstlenen Ara Najarian, ilk kez 2005 yılında Glendale belediye başkanlığına seçilmişti.



Seçilmesi vesilesiyle konuşma yapan Najarian, “Belediye başkanı olarak çalışma fırsatı için gerçekten minnettarım. Glendale’in bir özel yer olarak kalmasını sağlamak üzere meslektaşlarım ile şehir meclisi üyeleriyle yakın işbirliği yapmayı ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/03/ABD-Ara-Najarian-Glendale/151817

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