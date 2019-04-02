Halep’te iç savaşta tahrip edilen Ermeni Kilisesi’nde yıllar sonra ayin düzenlendi

Ermeni toplumu için geçtiğimiz hafta geleneksel Karasun Mangants (Kırk Şehit) Yortusu idi. Halep’te iç savaş sırasında ateş altında kalan Karasun Mangants Kilisesi’nde yıllar sonra bir ayin yapıldı. Kilisenin restorasyonuna 2016 yılında başlanmıştı.

14. yüzyılda inşa edilen kilise Halep’teki Ermeni toplumun en eski kiliselerinden biri. İç savaş 2012 yılında yoğunlaştığında kilise cephe hattının tam ortasında kalmıştı.

Ermeni Kilisesi’nin Beyrut’taki ruhani önderi Aram Keşişyan ayinden sonra, bu gelişmenin Ermeni toplumunun Suriye’yi yeniden inşa etmeye devam edeceğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Suriye Parlamentosu’nun Ermeni üyesi Jirayr Reisyan da bu gelişmenin Ermeni toplumunun Suriye’de kalacağına dair bir işaret olduğunu ifade etti.

Hıristiyanlar savaştan önce Halep nüfusunun yüzde 10’u oluşturuyordu.

250 bin kişilik bu nüfustan binlercesi savaş boyunca ülkeyi terketmişti. Ermeni nüfusun birçoğu Ermenistan ve Lübnan’a göç etti.