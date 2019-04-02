Ermenistan Başbakan: “Savunma Bakanı başka bir açıklama yapsaydı ben onu bakanlık görevinden alırdım.”

Başbakan Paşinyan “Davit Tonoyan başka bir açıklama yapsaydı ben onu bakanlık görevinden alırdım. Bakan ne demiş: Savaş olsa amacımız savaşın kazanılması olur.” ifadelerini kullandı.

Paşinyan Savunma Bakanı’nın başka bir şey düşündüğü halde savunma bakanı olarak çalışmadığını dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı “Bu barış çözüm sürecine gölge düşürmüyor tersine barış çözüm sürecinin öneminin altını çiziyor” diye vurguladı.

Hatırlanacağı üzere New York’ta Ermeni toplumu ile bir araya gelen Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan, “barışa karşı toprak” formatının hayata geçirilemeyeceğini belirtmişti.

Tonoyan, “Savunma Bakanı olarak şunu söylüyorum: “barışa karşı toprak” ifadesi yerine ben bugün “yeni savaş: yeni topraklar” diyorum. Uzlaşma mümkün ancak hiçbir şey vermeyeceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Ermenistan Savunma Bakanı, silahlı kuvvetlerinin bünyesinde saldırı birimlerinin sayısını artırmaya hazırlandığına ve savunmadan saldırıya geçme niyetinde olduğuna da dikkat çekerek, “Mevcut olan sürekli savunma pozisyonundan vazgeçerek, savaş operasyonlarını hasmın topraklarına taşıyabilecek birimlerin sayısını artıracağız” yorumunu yapmıştı.