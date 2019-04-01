 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Nikol Pashinyan ve Vladimir Putin, AEB çerçevesinde işbirliği ve entegrasyon süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulundu

2019-04-01
Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Pashinyan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Hükümet’ten yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birkaç gün önce Viyana ‘da yaptığı görüşme hakkında bilgi sundu.
Pashinyan ve Vladimir Putin, Ermeni-Rus işbirliği gündemiyle ilgili çeşitli konuları tartıştılar. Taraflar, 4 Nisan’da Moskova’da yapılacak olan Ermeni-Rus Hükümetlerarası Ortak Komisyonun oturmunda görüşülecek sorunlara önem verdiler. Ermeni-Rus ikili ticaret hacmin genişletilmesi için ön şartların var olduğu belirtildi.
Taraflar ayrıca AEB çerçevesinde işbirliği ve entegrasyon süreçleri hakkında da görüş alışverişinde bulundular.
Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: