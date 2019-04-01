Nikol Pashinyan ve Vladimir Putin, AEB çerçevesinde işbirliği ve entegrasyon süreçleri hakkında fikir alışverişinde bulundu

Hükümet’ten yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birkaç gün önce Viyana ‘da yaptığı görüşme hakkında bilgi sundu.
Pashinyan ve Vladimir Putin, Ermeni-Rus işbirliği gündemiyle ilgili çeşitli konuları tartıştılar. Taraflar, 4 Nisan’da Moskova’da yapılacak olan Ermeni-Rus Hükümetlerarası Ortak Komisyonun oturmunda görüşülecek sorunlara önem verdiler. Ermeni-Rus ikili ticaret hacmin genişletilmesi için ön şartların var olduğu belirtildi.
Taraflar ayrıca AEB çerçevesinde işbirliği ve entegrasyon süreçleri hakkında da görüş alışverişinde bulundular.
Ermenistan Kamu Radyosu
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