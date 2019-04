His Holiness Aram I visited the Armenian humanitarian aid to Syria

A while ago, His Holiness Aram I visited the Armenian humanitarian aid to Syria. The group consists of demining specialists, doctors, and assistance personnel.

Քիչ առաջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս այցելեց Սուրիոյ մէջ ծառայող Հայաստանի մարդասիրական խումբին, որ կը բաղկանայ ականազերծողներէ, բժիշկներէ եւ անոնց անմիջական անվտանգութիւնը ապահովող հայ մասնագէտներէ:

https://www.facebook.com/CiliciaTv/photos/pcb.1079792232225543/1079791795558920/?type=3&theater



Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...