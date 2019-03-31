Çizer Farid Boudjellal’ın “Ermeni Ninem” isimli kitabı raflarda

HABER MERKEZİ – Çok kimlikli geçmişini yansıttığı çalışmalarıyla bilinen çizer Farid Boudjellal’ın “Ermeni Ninem” isimli kitabı artık Türkçede.

Fransa’nın en önemli çizerlerinden olan Farid Boudjellal’ın “Ermeni Ninem” isimli kitabı Aras Yayıncılık etiketiyle raflarda yerini aldı.

Çevirisini Hande Topaloğlu Hartmann’ın yaptığı kitap, Aras’ın çizgi roman dizisinin ilk kitabı olma özelliği taşıyor.

Bu renkli kitap, ninesinin geçmişini bir bir öğrenmeye başlayan küçük Mahmud’un hikayesi üzerinden dünün bugün ve yarında devam ettiğini gözler önüne seriyor.

Kitabın tanıtım bülteninde şu ifadelere yer veriliyor:

“Aras’ın çizgi roman dizisinin bu ilk kitabı, Fransa’ya, Toulon kıyılarına götürüyor bizleri.. Hikâyenin başlangıç noktasında ise Cezayir, hatta ondan da önce Anadolu var.

Küçük Mahmud’un hayatı, daha önce hiç görmediği ninesinin Cezayir’den gelmesiyle kökten değişir. Ninesinin geçmişinde Mahmud’un vâkıf olamadığı bir sır vardır. Nine torunlarının hayatında günden güne daha fazla yer edinirken, Mahmud onun gizemli geçmişinin izleriyle gittikçe daha fazla karşılaşmaya başlar. Ninesinin unutmak istedikleri, konuşmakta zorlandıkları onun için giderek bir bilmeceye dönüşür. Bilmece günbegün aydınlanırken, Mahmud keşfetmeye başladığı köklerinin iç içe örülmüşlüğü karşısında bocalayacaktır.

Bu canlı, renkli kitap, geçmişin geçmiş olmadığını, bugünde ve gelecekte yaşanmaya devam ettiğini gösteriyor ve yaşama sevinci, neşe, muziplik ve kederi birbirine ustaca teyelleyerek hem görsellik hem de okuma zevki açısından ustaca kotarılmış bir hikâye sunuyor.”

Farid Boudjellal kimdir?

1953 doğumlu Farid Boudjellal, Fransa’nın en önemli çizerlerinden.

Boudjellal, 1978’de başladığı kariyerinde “L’Oud”, “Le Gourbi”, “Ramadan”, “Abdullah” başlıklı çizgi romanlarıyla büyük başarı kazandı. Aynı zamanda pek çok Fransızca gazete ve dergi için çalıştı.

Cezayirli, Ermeni ve Fransız kimliklerinin harmanlandığı geçmişinden ilham alarak Avrupa’daki ırkçılığa karşı bir arada yaşamı savunan çizgi romanlar üreten Boudjellal, ülkesinin önde gelen entelektüellerinden biri olarak verimli sanat yaşamına devam ediyor.

https://gazetekarinca.com/2019/03/cizer-farid-boudjellalin-ermeni-ninem-isimli-kitabi-raflarda

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