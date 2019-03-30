“Ayasofya kilise olsun”

Hasan Mezarcı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Ayasofya Müzesi’nin kilise olması gerektiğini belirtti.

2000’li yılların başında kendisini “Mesih” ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda Ayasofya Müzesi’nin kilise olması gerektiğini belirtti.

Son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya Müzesi’nin Ayasofya Cami olacağını açıklamış ve tüm dünyanın dikkatini çekmişti.

“AYASOFYA KATEDRALİ’Nİ CAMİ YAPMAK KABE’Yİ KİLİSE YAPMAK GİBİDİR”

Hasan Mezarcı ise konuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Mezarcı açıklamasında Erdoğan’a, “Ey Erdoğan! Hristiyan dünyasının sembolü olan Ayasofya Katedrali’ni cami yapmak, Kabe’yi veya Mescid-i nebevî’yi kilise yapmak gibidir” diye seslendi.

Mezarcı, İstanbul’un fethinin sembolünün Topkapı Sarayı’nın olduğunu belirterek Ayasofya Müzesinin cami yapılması fikrine karşı çıktı. Mezarcı Erdoğan’ın sözlerinin aksine Ayasofya Müzesi’nin cami değil kilise yapılması gerektiğini ifade etti.

İşte Hasan Mezarcı o açıklamaları:

https://odatv.com/ayasofya-kilise-olsun-30031926.html

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