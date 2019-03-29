Viyana’da Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları da bir araya geldi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eşbaşkanlarının da katılımıyla görüşme gerçekleştirdiler.

Daha önce Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda bu görüşme hakkında bilgi verdi.

Aynı zamanda Viyana’da 29 Mart tarihinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilk defa resmi olarak AGİT Minsk Grubu aracılığıyla görüşmede bulundular.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/29/Viyana-Ermenistan-Azerbaycan-Dışişleri-Bakanları/151525

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