Nevada’da Ermeni Soykırımı ve Holokost’a adanmış bir müze açılacak

‘Review Journal’ın haberine göre, eyaletin yasama organına sunulacak olan 257 No’lu tasarı uyarınca Nevada Kültür ve Turizm Dairesi himayesinde yeni müze açılacak.
Müzenin ayrı bir bölümünün 20. yüzyılın başlarında insanlığa karşı işlnemiş olan Ermeni Soykırımı’na adanmış olacağı, diğer sergilerin ise Holokost’a ithaf edileceği belirtiliyor.
Organizatörler ayrıca Ruanda ve Kamboçya’daki Soykırımların tarihini sunmayı da planlıyor. Bunun yanısıra, Ortadoğu’nun farklı bölgelerinde bulunan Hristiyanların toplu imhası hakkındaki konular da hazırlanacaktır.
Ermenistan Kamu Radyosu
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