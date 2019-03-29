Nevada’da Ermeni Soykırımı dahil 20. yüzyılın tüm soykırımların anısına yeni bir müze açılacak

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada eyaletinde, 20. yüzyılda işlenen soykırımlara ithaf olunan ilk müze inşa edilecek.



Eyalet Meclisi’nin onayına sunulacak yasa tasarımına göre müze, Nevada Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün himayesinde açılacak.



Müzenin bir bölümünde, 20. yüzyılda insanlığa karşı işlenen ilk soykırım olarak bilinen Ermeni Soykırımı anlatılacak, diğer kısmı ise Holokaust anısına ithaf olunacak.

Müzede aynı zamanda Ruanda ve Kamboçya Soykırımları ile Yakın Doğu’nun farklı bölgelerinde Hristiyanlar’ın tabi tutulduğu kitle katliamlar hakkında da bilgi ve veri paylaşılacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/29/ABD-Nevada-Ermeni-Soykırımı-müze/151498

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