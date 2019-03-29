“Eurimages”, Ermeni Soykırımı’ndan kurtulan Aurora Mardiganyan hakkındaki film için 140 bin euro sağladı.

Ermeni Soykırımı’ndan kurtulan Aurora Mardiganyan’ın hayatını anlatan Ermeni-Alman ortak girişimince hazırlanan “Aurora’nın Şafağı” film projesi “Eurimages” Kültürel Destek Fonu’nun yüksek takdirine layık görüldü.
“Eurimages”de Ermenistan’ın temsilcisi Susanna Harutyunyan, ” Aurora’nın Şafağı” filmin vakıf tarafından finanse edilen ilk Ermeni belgesel-animasyon filmi olduğunu vurguladı.
“Aurora’nın Şafağı” filmin yönetmeni İnna Sahakyan, filmin belgesel olmasını ve arşiv malzemelerinin ezici çoğunluğunu belirterek, bunun 2020’de uluslararası pazara sunmayı planladıklarını bildirdi.
Ermenistan Kamu Radyosu
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