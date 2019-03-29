Erdoğan: Ayasofya’yı seçimden sonra isim olarak camiye çevireceğiz

Yerel seçime 2 gün kala İstanbul mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla, Pendik ve Maltepe’nin ardından Sultanbeyli’de konuştu.

“Terör örgütü bizden intikam almak istiyor” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Çünkü sınırlarımız içinde kafasını ezdik, sınırlarımız dışında adım adım tepesine biniyoruz. Bizden intikam almak isteyen çok. Bay Kemal de istiyor. Bayan Meral de istiyor. Ama öbür taraftan Netanyahu da istiyor. George da istiyor, isteyenler çok. Ama Ahmet’im, Mehmet’im, Ayşe’m Fatma’mla beraber yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyerek yürüyoruz.”

Erdoğan, “16 bin 500 kilometre öteden birileri Ayasofya’yı ele almak istiyor. Çok sabrettik. Ayasofya’yı kısa zaman önce camiden müzeye çevirmişlerdi, inşallah seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz. Bazı planlarımız var bu planlarımızı uygulamaya koyacağız. Onlar Mescid-i Aksa’yla uğraşadursunlar. Bilsinler ki Mescid-i Aksa Müslümanların ve Hristiyanların ortak bir mabedidir. Ayasofya’da da bizler bu adımı atacağız. Erdoğan’ın ağzından lâf bir kere çıkar” diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

‘PAZAR GÜNÜ MİLLETİMİZ BU MASKELİ BALOYA SON VERECEK’

— Bizden ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek küresel düzeydeki adaletsizliklere, haksızlıklara, sömürülere itirazımızı dile getirdiğimiz güçler intikam almak istiyor.

– Şunu unutmayın, Türkiye olmasa Kudüs’ü, Filistin’i, Golan Tepeleri’ni istedikleri gibi gasp edebileceklerini düşünenler bizden intikam almak istiyor. Ne olursa olsun yeter ki milletimiz bizimle olsun da varsın düşmanımız çok olsun, Allah’ın izniyle hepsinin üstesinden geliriz.

— CHP’ye, İYİ Parti’ye, Saadet Partisi’ne gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; böyle bir ittifak sizin içinize siniyor mu? Böyle bir ittifakın amacının belediye başkanlığı kazanmak, İstanbul’u yönetmek olması mümkün mü? Demek ki işin ardında başka hesaplar var. Zaten Kandil’deki terör baronlarından Pensilvanya’nın borazanlarına kadar herkes bu hesabı ifşa etti. Ne diyor kadın ‘Sırtımızı YGP’ye, PYD’ye dayadık.’ Be hey kadın biz de sırtımızı halkımıza ve Allah’ımıza dayadık.

— Bay Kemal ve hanımefendi ile anlaşmaya vardıkları büyükşehir eş başkanını açıklayın kimmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eş başkanı kim olacak? Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkanı kim olacak? Sezai efendi şimdiden CHP adaylarına fatura kesiyor. Seçimden sonra belki bodrum katlarında sorguya çekip tokatlayacaklar. İnşallah pazar günü milletimiz bu maskeli baloya, bu karanlık pazarlığa bir son verecektir.