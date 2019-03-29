Efrîn’deki son Ermeni de göç etmek zorunda kaldı

Ermenihaber’in alevinet.com’a referanslı haberine göre, Harut Kivork’un ailesi Osmanlı İmparatorluğu’nun 1915 yaptığı Ermeni soykırımından dolayı, Efrîn’e göç etmek zorunda kalan yüzbinlerce Ermeni aileden biri. 1915 yılından bu yana Efrîn’de yaşayan ve geçimini metal malzemeler satan bir dükkan ile sağlayan Kivork’un evine, dükkanına ve bütün mallarına Türk devletinin çeteleri el koydu.
Kivork’un Cindirês yolu üzerindeki evi ise cami yapılarak El-Faruk ismi de verildi.
Kivork’un, çetelerin yaptığı işkence ve baskılardan dolayı Efrîn’den kaçarak Halep’e göç ettiği öğrenildi.
Ermenistan Kamu Radyosu
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