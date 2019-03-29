Dünya Bankası Grubu Ermenistan’a 500 milyon dolarlık kredi sağlayacak

Ermenistan ile 2019-2023 yılların için “Ülke İşbirliği Çerçevesi”ni onaylayan Dünya Bankası Grubu’nun Yönetim Kurulu, Ermenistan’ın sürdürülebilir kalkınması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi hedefiyle ülkeye 500 milyon dolarlık kredi sağlayacak.

Ermenistan hükümetinin, aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması ve umumi refahın teşvik edilmesi hedeflerini desteklemek üzere Ermenistan’a özellikle üç alanda destek verilecek:



– İhracatı mümkün kılan hususların ve şirketlerin rekabet gücünün teşvik edilmesi,

– İnsan sermayesi ve eşitliğin geliştirilmesi,

– Çevre ve tabi kaynakların yönetimi.



Proje kapsamında özel sektör, KOBİ’ler, enerji ve ticaret alanlarının finanse edilmesine ve desteklenmesine odaklanılacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/29/Dünya-Bankası-Ermenistan-kredi/151528

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