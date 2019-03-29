Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, 15 ülkeden gelen bilim insanlarını kabul etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ekonomi ve siyasetin verimli gelişim modellemesine dair uluslararası konferansa katılmak üzere ABD, Çin, Japonya, Danimarka ve İspanya dahil 15 ülkeden Ermenistan’a gelen bilim insanlarını 29 Mart’ta kabul etti.



Mısafirleri selamlayan Armen Sarkisyan, konferanstan sonra Ermenistan’la onların bağlarıın daha da pekişeceğini ümit ettiğini dile getirerek, “Ermenistan’ın geleceğinin yüksek teknolojiler, bilim ve bilgiye dayalı eğitime bağlı olduğundan eminim. Bu hedefe ulaşmanın en kısa yolu ise en iyileriyle ortak olmak, onların akademik ve endüstriyel deneyiminin Ermenistan’a getirilmesidir” dedi.



Görüşmenin ardından “Evrim ve Yapay Zeka” başlıklı uluslararası konferans Yerevan’da başladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/29/Ermenistan-Sarkisyan-uluslararası-konferans/151492

Kaynak:Ermenihaber.am

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...