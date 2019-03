Azerbaycan Büyükelçisi: “Ermenistan ile Azerbaycan arasında her an savaş çıkabilir”

Ermenistan ile savaş çıkma ihtimalinin her zaman mevcut olduğunu vurgulayan Suleymanov, her iki tarafın da istediği an savaş başlatmak için yeterince silahlandığına dikkat çekti.

“Bu çözülmemiş bir çatışma olup tüm bölge için çok büyük bir stratejik tehlike olarak kalmaya devam ediyor” yorumunu yapan büyükelçi, “statükonun sabit olmadığını” da dile getirdi.

İki tarafın askerleri arasında barış sağlama güçlerinin bulunmadığına dikkat çeken Suleymanov, “Askerler karşı karşıya duruyor, bazen aralarındaki mesafe sadece 100 adım kadardır. Ne zaman birinin, durumu istikrarsızlaştırmaya karar vereceğini asla bilemezsin” dedi.