AKŞAM TV Başkan Erdoğan’ın ‘Ayasofya’ açıklamasını turistlere sordu

AKŞAM TV ekibi, Başkan Erdoğan’ın Ayasofya’nın müze statüsünden cami statüsüne dönüştürülebileceğini ve girişlerin ücretsiz olabileceğine yönelik açıklamasını Ayasofya Müzesi’nin önünde turistlere sordu.

AKŞAM TV’den Nesli Özkay turistlere “Türk hükümeti Ayasofya Müzesi’nin yeniden camiye dönüştürülebileceğini ve girişlerin ücretsiz olacağını açıkladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Turistler, Ayasofya’nın tekrar cami olma ihtimali hakkında neler düşündüklerini paylaştı:

Jaloladdin (Rusya)

“Bence bu turizm açısından ve bizim açımızdan çok iyi çünkü biz Türkiye’de sadece iki günümüzü müzeleri gezmek için harcıyoruz ve Moskova’dan buraya geliyoruz. Sofia Prenses ve İstanbul çok çok güzel.”

Nastya (Rusya)

“Bence içerisini bir cami olarak görmek enteresan olurdu. “

Stephanie (Almanya)

“Bedava olması Ayasofya’yı gezip görmek adına bizler için iyi fakat mükemmel görünüyor ve ben onu gerçekten çok beğeniyorum. Ben çok dindar biri değilim. Bence her türlü aynı. Yani cami de olsa kilise de olsa benim için fark etmez. İki türlü de benim için güzel bir yer. “

Wafik Gül (Lübnan)

“İşin gerçeği biz Ayasofya’nın nasıl ise öyle kalmasını tercih ederiz. Çünkü burası hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar için ortak bir yer. Biz Ayasofya’nın cami ya da kilise olması ile ilgilenmiyoruz. Şimdilik olduğu gibi kalması daha iyi. Ayasofya çok güzel bir yer ve biz de onu görmek için geliyoruz.”

Gulia (Roma)

“Biz buraya dünyada İslam ve Hristiyan dinini içeren tek yapı olan bu muhteşem binayı görmek için geliyoruz. Bir daha böyle olmayacaktır. Bu eser gücünü ve değerini kaybedecektir bence. Ben bir Hrıstiyanım ve dine göre beraber yaşamalıyız. Bu benim için çok güzel ve Türk halkı her şekilde ibadet edebilir. Binaların isimleri önemli değil eğer inanıyorsanız her yerde ibadet edebilirsiniz. Nerede olduğunuzun ya da olduğunu yerin adının önemli yoktur. Dolayısıyla bununla ilgili problem nedir?”

Flaminia (Roma)

“Katılıyorum, burası Hristiyan ve Müslüman inancını kapsayan tek yer. Fakat dünyada böyle olan başka bir yer yok. Diğerleri gibi bir cami olacaktır.”

Raquel (Roma)

“Ben diğer camiler gibi olacağını düşünmüyorum. Yani sadece isim olarak tamam Müslümanlar ve camiler hakkında bazı bilgiler verir. Bir daha böyle olmayacaktır ama Ayasofya olarak bunu vermez. Yani isim anlamlı bu neyin değişeceğine bağlıdır. Eğer isim değişikliği ve konsept değişikliği ise aynı şey. İsmin değişmesiyle ne değişecek? Türk halkının Ayasofya’da ibadet etmek istemesi bence muhteşem. Zaten oraya ibadet edilmesine izin verilmeli. “

Shiri (Filistin)

“Bence bu harika olur. İnşallah cami olur. “

https://www.aksam.com.tr/guncel/aksam-tv-baskan-erdoganin-ayasofya-cikisini-turistlere-sordu/haber-866779

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