Yerevan’ın kalbinde Avrupa Meydanı açıldı

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’ın meşhur Kuzey Caddesinin merkezinde 28 Mart tarihinde özel bir törenle Avrupa meydanının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşma yapan Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Alen Simonyan Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70’inci yıldönümüne doğru Yerevan’da Avrupa Meydanı’nın açılması sembolik bir adım olarak nitelendirdi.

Alen Simonyan’a göre bağımsızlıktan sonra 28 yıl boyunca Ermenistan Avrupa değerlerine bağlı bir şekilde Avrupa ile işbirliğini sürdürmeye devam ediyor.

Yerevan’da bulunan Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Başkanı Liliane Maury Pasquier de meydanın açılış törenine katılarak Avrupa’nın sadece coğrafi bir anlayış olmadığını, kendi etrafına farklı dillerle konuşan, fakat aynı düşünceleri paylaşan insanları bir araya getiren bir yapı olduğunu ifade etti.

Avrupa meydanının açılış törenine Yerevan Belediye Başkanı Hayk Marutyan da katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/28/Yerevan-Avrupa-Meydanı/151423

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