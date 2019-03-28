Son dakika: 14.5 milyon dolara satılmıştı! ‘Kiliya İdolü’nün ikizi son anda kurtarıldı

7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda aralarında 18. yüzyıldan kalma Grekçe taş baskı İncil ve kilya tipi idol ana tanrıça figürünün yanında Ermenice ya da Sanskritçe yazılmış metinler, Roma sikkeleri, Helenistik dönem sapan taşları, Hitit dönemi adak geyikleri, erken tunç balta ağızları gibi çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Bu eserlerin yapılacak incelemelerin ardından İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya ve Topkapı müze müdürlüklerine teslim edileceği bildirildi.

Tarihi eserler arasında, benzeri 28 Nisan 2017’de New York’taki bir müzayedede 14,5 milyon dolara satılan 5 bin yıllık “Kilia İdolü”nün benzeri heykel ile Tunç Çağı savaş baltaları, Firik ve Urartu dönemi bronz fibulaları, çok nadir bulunan Ermenice ve İbranice dua metinleri ile Grekçe taş baskı İncil’in de bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.