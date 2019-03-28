Rusya İmparatorluk Ortodoks Cemiyeti, İstanbul’da ofis açıyor

Stepaşin, Sputnik’e açıklamasında, “İstanbul’da İPPO şubesini açmayı planlıyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl buna çok yaklaştık. Türk Kültür Bakanlığı yetkilileri ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştüm. Türkler garip bir şekilde bize destek verdi. Fener Rum Patriğine gelince, önce onay verdi, sonra Ukrayna meselesi ortaya çıkınca kararını geri çekti. Ancak artık ondan izin almayacağız. Ofisimizi tescil edeceğiz ve oradaki Ortodoks topluluğuyla birlikte çalışacağız” dedi.

Günümüzde Türkiye’de, Rusya ve eski Sovyetler Birliği’nden büyük kısmı Ortdoks olan yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığını söyleyen Stepaşin, “İstanbul’da çok güzel Rus okulu var, çocuklar burada Rusça eğitim alıyor. Orada yaşayan ve tarihimiz ile kültürümüze bağlı kalan insanlarımızı birleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın en eski bilimsel ve insani sivil toplum örgütü olan Rusya İmparatorluk Ortodoks Filistin Cemiyeti, 1882’de Rus İmparatoru 3. Aleksandr’ın kararıyla kurulmuştu. Cemiyet, Rusya’nın kutsal topraklarla manevi bağlarını korumaya ve İncil bölgesinde Rus Ortodoks varlığını güçlendirmeye yönelik insani, eğitimsel, barışçıl ve bilimsel misyonlar yürütüyor. İPPO, 2013’ten bu yana dini kimliğe bakılmaksızın Suriye vatandaşlarına insani yardım sağlıyor.